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"Yavuz", Taşucu Limanı açıklarında demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, demirlediği Silifke açıklarında hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren araştırma gemisi "Yavuz", Mersin açıklarında görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarında demirledi.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.

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