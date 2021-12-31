Yay burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında yay burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 yay burcu yorumunu hazırladık. İşte yay burcu 2022 yıllık burç yorumu...

YAY BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 KASIM-21 ARALIK)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde finansal konularınızda karışıklar, ertelemeler ve mecburiyetler ortaya çıkabilir. Finansal kaygılar, gereksiz veya mecburi harcamalar içerisinde olabilirsiniz. Alacaklarınız ve ödemelerinizle ilgili erteme, ertelenmiş durumların karşınıza gelmesi gibi durumlar içerisinde olabilirsiniz. Bugünlerde kıtlık bilinci çalıştırmak sizi daha fazla finansal sıkışıklığa götürebilir. Sahip olduklarınızı sık sık hatırlamaya, şükretmeye çalışın ve bolluk içinde olduğunuzu imajine edin. Bu enerji ile hesabınızda olmayan paralar elinize geçebilir.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca aile içi ilişkiler, evinizle ilgili konular, sağlıkla ilgili destekler daha fazla gündeminizde olacaktır. Eviniz için harcamalar yapabilir veya evinizde tadilatlar yaptırabilirsiniz. Taşınmaz mal alım-satım konuları, taşınmaz mal alımı için kredi çekme ve borçlanmalarla yapılacak harcamalar gündeminizde olabilecek bir diğer konu olacaktır. Ayrıca miras, nafaka gibi konularda çözülmeler olabilir, hakkınız olan paralara yıl içerisinde ulaşabilirsiniz. Çocuk sahibi olma kararı, gebelik haberleri bu dönemde gündeme gelebilir. Plan dışı gebeliklere de açık bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Gebelik için alınacak medikal tedaviler ve yardımlar mevcutsa, Jüpiter bu noktada şans ve desteğini sunabilir.

FİNANSAL PLANLAR HAYATINIZI ETKİLEYECEK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle gebelik haberi alabilir, doğum ve çocuk sahibi olma konularıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Ailenizin ve ebeveynlerinizin finansal konularında hızlı değişiklikler olabilir. Ailenizin satın alımları, finansal planları sizin de süreçlerinizi etkileyebilir. Yalnızlar içinse heyecan ve macera dolu ilişkilere başlangıçlar, sizi daha fazla yaşama bağlayacak duygular ve tutkular gündeme gelebilir. Süregelen aşk ilişkilerinizde eğlenmek ve birlikte çocuk olabilmek, çocuksu yanınızı ortaya koyabilmek öne çıkan konular olacaktır. Birlikte çıkacağınız yolculuklar, yapacağınız aktiviteler ilişkilerinizi iyileştirebilir.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili süreç size birden bambaşka bir kapı açabilir. Ortaklığa girme veya özellikle mevcut bir ortaklığı, anlaşmayı bitirme konuları gündeme gelebilir. Mevcut çalışma düzeninizde değişimin kaçınılmaz olduğu bir dönem. Kazançlarınızı arttırmak için ek bir iş ve proje tasarısı içerisinde olabilir, yepyeni bir projenin startını verebilirsiniz. Aynı zamanda çalışanlarınızda işten çıkarma, işe alma gibi değişiklikler yapabilirsiniz. İş ortamınıza yeni insanlar dahil olabilir, iş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

İLETİŞİM SORUNLARI YAŞAYACAKSINIZ

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde ilişkilerinizde kararsızlıklar, iletişim aksaklıkları, iletişim sorunları gibi konulara dikkat etme zamanı. Yanlış anlama ve anlaşılmalara karşı hızlı kararlar almamalı, konuşmaktan kaçmamalı, kendinizi iyi ifade etmeye ve karşınızdaki akıl okumaktan ziyade konuşarak anlaşmaya çalışmalısınız.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu aylarda, Nisan ayında gündeme gelmiş konuların tamamlanışı veya başlangıcı söz konusu olabilir. Nisan ayında içinde olduğunuz ilişkiler, bu aylarda evlilik adımlarına gidebilir. İleriye yönelik net ve cesur kararlar alabilirsiniz. Süregelen davanız ise önemli bir aşama kaydedebilir.

YENİ İNSANLARLA TANIŞABİLİRSİNİZ

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak. Bugünlerde yuva kurma, aile olma arzunuz artabilir. Kaçırdığınız bir fırsatı tekrar yakalayabilirsiniz.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, Mayıs-Haziran aylarında gündeme gelen konuların ilerleyişi, tekrarı veya sonuçları karşınıza gelecektir. Yalnızlar, bu dönemde aklını, zekasını ve kültürünü beğeneceği insanlarla tanışabilir, birliktelik yaşayabilir. Süregelen ilişkilerde fikir birliğine varabilmek, fikir ayrılıklarını yönetebilmek önemli olacaktır. Bugünlerde partneriniz veya ortağınızla kısa mesafe yolculuklar içinde olabilirsiniz. Eşinizin iş hayatındaki değişimler, size taşınma ve düzen değişikliği gibi konuları getirebilir. Bugünlerde arkanızdan dönen durumlar karşınıza gelebilir veya bu dönem içerisinde arkanızdan bazı durumlar dönebilir. Bu yüzden kime, ne kadar güveneceğinizi yeniden belirleme zamanı. Dolandırıcılıklara dikkat.

