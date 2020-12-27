Yay burcu yıllık yorum 2021... Yayların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Yay burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Yay burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Yay burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan Yay burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Yay burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Yay burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Yay burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yay burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, YAYLAR NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Yay burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Yay burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Yay burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Yay burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Yay burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Yay burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Yay burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Yay burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Yay burcu 2021 yorumu...

YAY BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Yaşama daha olgun bir gözle bakmanızı sağlayacak bu transitin etkileriyle, daha akılcı düşünüp akılcı hareket etmeye başlayacaksınız. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyecek, daha kararlı ve istikrarlı olmak adına gayret göstereceksiniz. Zira bu yıl, ödülleriniz ve başarılarınız bu istikrar ve kararlılıktan gelecek. Karamsarlık, kendinizinden şüphe etmek ve akışa teslim olmak ise fırsat kapılarının kapanmasına neden olabilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında iş hayatında radikal değişimleri getiriyor olacak. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ayrılık, mesafeleşme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Komşular ve akrabalarla ilişkilerinizde daha titiz ve mesafeli olmanız faydalı olacaktır. Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN YAY BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında ilişkilerinizde geçmişin etkisi, geçmiş konular ve geçmişteki kişiler ön plana çıkabilir. Dikkatsizlik, unutkanlık ve dalgınlıklar artabilir. Rüyalarınız ve uyku düzeniniz karmaşık olabilir. Bu süreçte neyin peşinden koşup mücadele edeceğinize, nelerden vazgeçmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Düşünceleriniz, sözleriniz yaşamda karşınıza gelebilir, gerçekleşebilir.