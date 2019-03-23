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Yaya geçidinde otomobil çarpan yaşlı kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 19:05 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik, (83) otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik, (83) otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. F.G. yönetimindeki 37 KC 637 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik'e çarptı. Yola savrulan Kirik yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil ise refüjdeki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Kirik hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü F.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Emine Kirik'in yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin durmayarak hızla yanından geçmesi ve F.G.'nin kullandığı otomobilin ise çarpma anı yer alıyor.

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