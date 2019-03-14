Yaya geçidini kullanmadı, canından oluyordu

Bir anda yola atlayan Hadidi'ye Samet G.'nin kullandığı 34 GV 7737 plakalı araç çarptı. Kanlar içerisinde kalan Hadidi'nin yardımına diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Hadidi'yi ayık tutmak için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, bir yandan da peçete ile yüzündeki kanları temizlemeye çalıştı.