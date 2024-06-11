AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama! Çelik: 'Ayşe Ateş'i kabulü 30 dakika önce başladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, beklenen iade-i ziyaretini bugün gerçekleştirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İşte Ömer Çelik'in ifadeleri:

"Çok olumlu karşılandı, diyalog için güçlü mesaj verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette kutuplaşma yerine diyalog zeminlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Genel Başkanımız, ortaya çıkan bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanımız yeni Anayasa için görüşünü ifade etti. Görüşmede ekonomi ile ilgili konular da gündeme geldi.

"KAYYUMLAR KONUSUNDA TOPTANCI BİR YAKLAŞIM İÇİNDE DEĞİLİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde, CHP'ye Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey’in istenildiği zaman bilgi verebileceğini ifade etmişlerdir.

Kayyumlar konusunda toptancı bir yaklaşım içinde değiliz.

AYŞE ATEŞ KABULÜ 30 DAKİKA ÖNCE BAŞLAMIŞ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i kabulü 30 dakika önce başlamış."







