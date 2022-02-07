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Yayaların ihmali, trafiği savaş alanına çevirdi! 9 araç birbirine girdi

07.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki yayanın ihmali trafiği birbirine kattı. Üst geçit yerine ana yolu kullanarak karşıya geçmeye çalışan vatandaşlara çarpmak istemeyen 9 aracın karıştığı kazada trafik adeta savaş alanına döndü.

Yayaların ihmali, trafiği savaş alanına çevirdi! 9 araç birbirine girdi

Bursa'da üst geçit yerine ana yoldan karşıya geçmek isteyen iki kişi trafiği adeta savaş alanına çevirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa-Ankara yolu Ankara istikameti Merinos geçidi yakınlarında meydana geldi. Kent kamerasına yansıyan kazada, ana yolda hızla ilerleyen otomobillerin arasından karşıya geçmek isteyen iki kişinin yola atlamasıyla ortalık savaş alanına döndü.

ANİ FREN YAPINCA OLANLAR OLDU

Yayalardan biri karşıya geçtiği sırada onu fark edip çarpmamak için ani fren yapan bir otomobile arkasından gelen hafif ticari araç, sonrasında başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil bu istikamette bulunan iki otomobille daha çarpıştı. 9 aracın karıştığı kazada, Bursa-Ankara yolunda trafik çift taraflı kontrollü şekilde sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaların ise hemen yanında bulunan üst geçit yerine, yaya geçişinin yasak olduğu yoldan karşıya geçmesiyle oluşan kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı. Kazada yaralanan sürücülerin ilk tedavisi olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kazaya sebep olan yayalar ise hiç bir şey olmamış gibi ortadan kayboldular.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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