Yayaya çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Keçiören ilçesinde yayaya çarpan otomobil takla attı.
Fatih Caddesi'nden Keçiören istikametine gitmekte olan A.T. idaresindeki 06 BFC 516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, otomobil sürücüsü ve yaya yaralandı.
Kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri gelerek yaralılara müdahalede bulundu.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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