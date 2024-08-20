KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Yaygın kullanılıyor! Uzmanı uyardı: Adetinizi geciktirmek isterken sağlığınızdan olmayın

    Yaygın kullanılıyor! Uzmanı uyardı: Adetinizi geciktirmek isterken sağlığınızdan olmayın

    20.08.2024 12:23
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Adet dönemi bazen istenmeyen günlere denk geldiğinde geciktirici ilaçlar kullanılabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevda Karakaya, adet geciktirici ilaçların hekime danışılmadan kullanılmaması gerektiğini belirterek, “Adet geciktirici ilaçlar, özellikle tatiller, sınavlar ve düğün gibi özel etkinlikler öncesinde tercih edilen bir yöntemdir. Ancak gebelik şüphesi olanlar, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin bu hapları kullanmaması gerekir” dedi.

    Adet döngüsünün kadınların üreme sağlığı açısından önemli bir süreç olduğunu ancak bazı durumlarda bu döngüyü kontrol altına almak gerekebileceğini dile getiren Opr. Dr. Karakaya, “Adet geciktirici ilaçlar, özellikle tatiller, sınavlar veya düğün gibi özel etkinlikler öncesinde tercih edilen bir yöntemdir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu hapları gebelik şüphesi olanlar, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin kullanmaması gerekir. Adet geciktirici ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayın” diye konuştu.

    ADET GECİKTİRİCİ İLAÇ NEDİR?

    regl adet rahim

    Bu ilaçların genellikle progesteron hormonu içeren ve kadınların adet görmesini geçici olarak erteleyen ilaçlar olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Karakay, “Bu ilaçlar, vücutta doğal olarak üretilen progesteron hormonuna benzer şekilde çalışır. Progesteron hormonu, rahim iç tabakasını (endometriyum) kalınlaştırır ve adet kanamasını geciktirir” ifadelerine yer verdi.

    KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT!

    regl karın ağrısı kadın hastalıkları2

    Adet geciktirici ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Karakaya, her kadının sağlık durumunun farklı olduğunu ve adet geciktirici ilaçların kullanımının bazı durumlarda risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Karakaya, özellikle dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı:

    regl karın ağrısı kadın hastalıkları

    Hamilelik şüphesi: Hamile olan veya hamilelik şüphesi bulunan kadınların bu ilaçları kullanmaması gerekir.

    Kronik hastalıklar: Kalp hastalığı, karaciğer rahatsızlıkları, migren gibi kronik hastalığı olan bireylerin doktorlarına danışmadan bu ilaçları kullanmaları önerilmez.

    Düzenli kullanım: Adet geciktirici ilaçlar, sürekli olarak kullanılmamalıdır. Sadece özel durumlarda, kısa süreli kullanım için uygundur.”

    "DOKTOR TAVSİYESİ İLE HAREKET EDİLMELİ"

    kadın hastalıkları

    Adet geciktirici ilaçların kullanımı sonrası baş ağrısı, mide bulantısı, göğüslerde hassasiyet, ruh hali değişkenlikleri, adet sonrası kanama düzensizlikleri gibi yan etkilerin olabileceğini, doktor tavsiyesi ile hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Sevda Karakaya, bu ilaçların uygun kullanımının genellikle güvenli olduğunu ancak bir yan etki veya rahatsızlık durumunda hemen bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

    hasta kadın

    Karakaya, “Adet geciktirici ilaçlar, kadınların belirli dönemlerde yaşamlarını kolaylaştırmak için başvurdukları bir yöntemdir. Ancak bu ilaçların kullanımı konusunda dikkatli olunması, doktor tavsiyesi ile hareket edilmesi önemlidir. Sağlığınız her şeyden önce gelir; bu nedenle, bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışınız” şeklinde konuştu.

    (İHA)

    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    adet
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

    Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.