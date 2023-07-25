Yaylada çobanlık yapan Muhammet Halil Yazar LGS'de Türkiye ikincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

Elazığ’ın en uzak ilçesi olan Arıcak’ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil, bu yıl Arıcak Ortaokulu’ndan mezun oldu. Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden Muhammet, yazın ise 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda ailesine yardım ediyor.

HER FIRSATTA ÇALIŞMAYI İHMAL ETMEDİ

Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammet, hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet, aynı zamanda her fırsatta ders çalışmayı da ihmal etmedi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Bir yandan hayvanları dağda otlatırken diğer yandan da yanına aldığı kitaplar ile ders çalışan Muhammet, büyük bir başarıya imza attı. Muhammet bu sene girdiği LGS’den 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammet, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni kazandı.

Başarısının sırrıyla ilgili olarak Muhammet katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

"AİLEM EĞİTİM KURALLARI KOYDU"

"Sabah 08.30'da okula gidip 4 'te eve geliyordum. Yemeğimi yiyip dinlendikten sonra derslerime çalışıyordum. Böyle böyle LGS'yi kazandım. Başarımın sırrı öncelikle ailem. Ailem beni teknolojiden uzak tuttu ve eğitim kuralları koydular. Bu kurallara uyup LGS'de Türkiye ikincisi oldum.

"ÖĞRETMENLERİM DE BENİM İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Doğa ile iç içe olmak benim için büyük bir avantaj. İnsanın ufkunu açıyor, aklı daha hızlı çalışıyor. Öğretmenlerim de benim için çok uğraştı. Buraya gelmeme onlar yardım etti."

