HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaylada çobanlık yapan Muhammet Halil Yazar LGS'de Türkiye ikincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

Yaylada çobanlık yapan Muhammet Halil Yazar LGS'de Türkiye ikincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

25.07.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar, 2 bin 500 rakımlı Kepir Yaylası'nda ailesiyle birlikte hayvancılık yaparak ve çobanlık yaptığı süre içerisinde ders çalışarak LGS’de Türkiye ikincisi oldu. Türkiye'nin konuştuğu Yazar, başarısının sırrını açıkladı.

Yaylada çobanlık yapan Muhammet Halil Yazar LGS'de Türkiye ikincisi oldu! Başarısının sırrını anlattı

Elazığ’ın en uzak ilçesi olan Arıcak’ta hayvancılıkla uğraşan Yazar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Muhammet Halil, bu yıl Arıcak Ortaokulu’ndan mezun oldu. Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden Muhammet, yazın ise 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda ailesine yardım ediyor.

AW941765_01

HER FIRSATTA ÇALIŞMAYI İHMAL ETMEDİ

Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammet, hem çobanlık yapıyor hem de ders çalışıyor. Keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet, aynı zamanda her fırsatta ders çalışmayı da ihmal etmedi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Bir yandan hayvanları dağda otlatırken diğer yandan da yanına aldığı kitaplar ile ders çalışan Muhammet, büyük bir başarıya imza attı. Muhammet bu sene girdiği LGS’den 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammet, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni kazandı.

Başarısının sırrıyla ilgili olarak Muhammet katıldığı canlı yayında şunları ifade etti:

"AİLEM EĞİTİM KURALLARI KOYDU"

"Sabah 08.30'da okula gidip 4 'te eve geliyordum. Yemeğimi yiyip dinlendikten sonra derslerime çalışıyordum. Böyle böyle LGS'yi kazandım. Başarımın sırrı öncelikle ailem. Ailem beni teknolojiden uzak tuttu ve eğitim kuralları koydular. Bu kurallara uyup LGS'de Türkiye ikincisi oldum.

"ÖĞRETMENLERİM DE BENİM İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Doğa ile iç içe olmak benim için büyük bir avantaj. İnsanın ufkunu açıyor, aklı daha hızlı çalışıyor. Öğretmenlerim de benim için çok uğraştı. Buraya gelmeme onlar yardım etti."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem anında korku içinde kaçtılar! Saniye saniye böyle görüntülendiDeprem anında korku içinde kaçtılar! Saniye saniye böyle görüntülendi
Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren anlar! 'Ümit Özdağ' çıkışı sonrası salon buz kestiKılıçdaroğlu'nu küplere bindiren anlar! 'Ümit Özdağ' çıkışı sonrası salon buz kesti
Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirimAyaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim
Anahtar Kelimeler:
Elazığ lgs

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.