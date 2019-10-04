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Yaylalarda "en tatlı hasat" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

İlkbahar mevsiminde binlerce çiçek türünün süslediği Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı yaylalara ülkenin birçok farklı noktasından gelerek kovanlarını bırakan gezgin arıcılar, 6 ay boyunca emek vererek ürettikleri balın ilk hasadını yapıyor - Kahvaltı sofralarını süsleyen, ağızlara tat, hastalıklara şifa olan balın hasadı için yoğun mesai yapan arıcılar, kovanlardan bal çıkarma işleminin tamamlanmasının ardından arılarını kışlatmak için batı illerine götürecek - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök: - "Sarıkamış çiçek balını üretmek için Türkiye'nin her bölgesinden arıcı arkadaşlarımız bölgemizi tercih ediyorlar. Gezginci bir arıcı arkadaşım 30 yıldır bölgemizde bal üretiyor. Tüketicilerimizden ricamızdır, lütfen balı balcıdan, üreticiden alın"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğa ve bitki florası bakımından kaliteli bal üretiminin yapıldığı Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen gezgin arıcılar, 2 bin 500 rakımda bal hasadına başladı.

İlkbahar mevsiminde binlerce çiçek türünün süslediği Sarıkamış ilçesindeki yaylalara ülkenin birçok farklı noktasından gelerek kovanlarını bırakan gezgin arıcılar, 6 ay boyunca emek vererek ürettikleri sezonun ilk bal hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor. Kahvaltı sofralarını süsleyen, ağızlara tat, hastalıklara şifa olan balın hasadı için yoğun mesai yapan arıcılar, kovanlardan bal çıkarma işleminin tamamlanmasının ardından arılarını kışlatmak için batı illerine götürecek.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kaliteli ballarından birinin Sarıkamış'ta elde edildiğini belirtti. Bölgede bu yıl ciddi anlamda kuraklık yaşandığına değinen Gök, "Sam yelinin sürekli esmesi florayı biraz erken kuruttu ama koloniler bizim burada çok yüksek sayıda olduğu için ortalama geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir düşüş var. İster istemez üreticimizi biraz etkiledi. Ama yine de ülkemizin en kaliteli balını neredeyse bizim bölgemiz üretiyor." diye konuştu.

- "Her bölgeden arıcı Sarıkamış'ı tercih ediyor"

Gök, Sarıkamış'ın her bölgeden arıcıların uğrak yeri haline geldiğine işaret ederek zengin bitki örtüsünün arıcıları bölgeye çektiğini belirtti. Bölgede üretilen balın kaliteli olduğunu vurgulayan Gök, şunları söyledi:

"Sarıkamış çiçek balını üretmek için Türkiye'nin her bölgesinden arıcı arkadaşlarımız bölgemizi tercih ediyorlar. Gezginci bir arıcı arkadaşım 30 yıldır bölgemizde bal üretiyor. Tüketicilerimizden ricamızdır, lütfen balı balcıdan, üreticiden alın. İşletme belgesi olmayan arıcılardan şarküterilerden istirhamım bal almasınlar. Bal almak istiyorlarsa da Türkiye'nin her yerinde Ziraat Odalarına danışıp en güzel balı tüketebilirler."

- Bal üretimi için Ordu'dan geldi

Ordu'dan bölgeye gelen gezgin arıcılardan Mesut Bayrak da Sarıkamış yaylalarında çok kaliteli bal üretildiğini aktardı. Bu yıl havaların çok sıcak geçmesinden dolayı rekoltenin yüzde 20 oranında düştüğünü dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'ın balı, Türkiye'nin her yerinde duyulduğu, bilindiği gibi güzel. Çiçek oranı yüksek, poleni güzel, kaliteli ve güzel bal üretiyoruz. Geçen yıla göre üretim biraz düştü ama yinede çok kötü değil idare ediyoruz. Biz normal kovanlarda ürettiğimiz balın yanında kara kovan da yapıyoruz. Yani çerçeveye yalnızca kasnak takıyoruz arı kendisi mumunu falan yaparak bal üretiyor. Kara kovanın tadı diğer bala göre daha güzel."

Çerçeve balın kilosunun 20-30 liradan, süzme balın kilosunun 30 liradan, kara kovan balının ise kilosunun 60 liradan bu yıl satışa sunulacağı öğrenildi.

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Arı Bal Üretimi Kars Sarıkamış Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök

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