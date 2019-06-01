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Yaz ayında selülit problemlerine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Yaz ayında selülit problemlerine dikkat

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yaz aylarında yaşanan selülit problemlerine dikkat çekerek, “Yağlanma değişik sebeplerden dolayı olabildiği gibi genetik faktörlere, beslenme, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı da olabiliyor. Belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodisttofi deniliyor. Özellikle bu tip durumlarda liposuction işlemi çok iyi sonuçlar veriyor” dedi.
Basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha çok genetik yağ birikimi yaşandığını belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, “Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşabiliyor. Doğum ve doğum sonrası, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağlar oluşabiliyor. Oysa ince bel her zaman gençlik ve estetik sembolüdür. Son yıllarda amacımız sadece yağ almak değil, şekil vermek. Gerekirse bazı bölgelere yağ koyarak desteklemek (lipodilling yapmak), bası bölgeleri retraksiyon ile sıkılaştırmak veya cilt ve cilt altı doku kalitesini artırmak gerekebilir. Bu nedenle sadece derin yağ dokusunda değil, yüzeysel yağ dokusunda ve cilt altı bağ dokusuna yakın bölgelere yönelik de çalışmak gerekebiliyor. İnce uçlu kanüllerle yapılan operasyon sayesinde, bu bölgeleri daha gergin ve pürüzsüz hâle getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu
“Portakal kabuğu görüntüsüne selülit diyoruz. Genetik beslenme, hareketsizlik, ani kilo kayıpları, vitamin ve protein dengesinin korunamaması gibi faktörlerle hem yağ dokusunda girinti çıkıntı, orantısızlıklar, hem de bağ dokusunun gevşemesi sonucu oluşuyor” diyen Op. Dr. Sezgin, “Ligamentlerin bozulmasıyla; sarkma ve gevşeklik sonucu oluşur. Bir yandan yağ dokusunun her iki tabakasının tünelizasyon tekniğiyle düzeltip, bir çeşit ütü ile homojenizasyon işlemi yapıyoruz. Bir yandan da bağ dokusunun sıkılaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilen bu tekniğin en önemli özelliği ise tüm bölgelere geniş olarak uygulanmasıdır. Yağ olmayan bölgelere dahi uygulandığında gerginlik sağlanabilliyor. Sadece biriken bölgesel yağları almak değil; aynı zamanda vücudu şekillendirme işlemi olduğundan dolayı işlem biraz uzun sürer” şeklinde konuştu.
Yüz, boyun, sırt ve kollar gibi uygun olan her bölgeye uygulanabildiğini ifade eden Op .Dr. Sezgin, “İşlemden sonra özel bir bandaj yapılıyor veya korse giyiliyor. Bandaj bir gün sonra çıkartılıyor. Her bölgeye göre özel tasarlanmış olan korseler üç - dört hafta kadar kullanılıyor. Operasyondan 2-3 hafta sonra spora başlanabiliyor. Yürüyüş ve hafif fiziksel aktiviteler ise 2 3 gün içinde serbestçe yapılabiliyor” dedi.

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