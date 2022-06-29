Yaz aylarına girerken istenmeyen tüyler için en iyi kadın tüy dökücü krem çeşitleri

Özellikle elbise ve etekleri daha çok tercih ettiğimiz yaz mevsiminde istenmeyen tüylerinizden acısız ve pratik bir şekilde kurtulmak ancak bunu yaparken jilet sonrası oluşan hassasiyet ve olası yaralanmalardan kaçınmak istiyorsanız tüy dökücü krem kullanımı sizin için harika bir yöntem olabilir. "Tüy dökücü krem nasıl kullanılır?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa ürünü tüylerden arındırmak istediğiniz bölgeye bir spatula yardımıyla, kılları tamamen kapatacak şekilde sürmelisiniz. Önerilen süre kadar beklettikten sonra ürünü cildinizden tamamen sıyırıp temizleyebilirsiniz. İstenmeyen tüylerinizden acısız, konforlu ve pratik bir şekilde kurtulmak istiyorsanız kadınlar için en iyi tüy dökücü krem önerilerine yer verdiğimiz yazıyı mutlaka incelemelisiniz!

1. Hassas ciltler için: Veet Tüy Dökücü Krem

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Çabuk tahriş olan bir cildiniz varsa ve istenmeyen tüylerinizden kurtulmak için en iyi tüy dökücü krem kadın önerisine ihtiyaç duyuyorsanız Veet markasının hassas ciltler için özel olarak ürettiği Pure Inspirations isimli tüy dökücü kremine mutlaka göz atmanızı öneririz. Veet Tüy Dökücü Krem, alternatiflerine oranla %35 daha az kimyasal bileşen içeriyor. Formülündeki üre sayesinde ciltte oluşabilecek kurulukların önüne geçen ürün, parfümlü yapısıyla uygulama sonrası ciltte hoş bir koku bırakıyor. Kutusundan çıkan spatula yardımıyla rahatlıkla uygulama yapabileceğiniz tüy dökücü krem, 400 ml'lik ebadıyla da uzun süre ihtiyacınızı karşılıyor.

2. İpeksi bir cilt için: Zaroza Depilatory Cream

Tüy dökücü krem kullananlar yorumlarda sık sık Zaroza Depilatory Cream'den bahsediyor. Siz de istenmeyen tüylerden kurtulmak için ürünü tercih edebilirsiniz. Bacak, kol, koltuk altı gibi bölgelerin yanı sıra bikini bölgesinde kullanıma uygun olarak formüle edilen tüy dökücü krem, özel içeriği sayesinde uygulama esnasında cildinize ihtiyaç duyduğu nem desteğini sağlıyor. Böylece ipeksi bir his bırakıyor. Kısa zamanda etkili sonuçlar elde etmenize olanak tanıyan ürünü cildinizde beş dakika kadar bekletip temizlemeniz yeterli. Beş dakikalık sürenin sonunda tüyler kolaylıkla alınmıyorsa maksimum sekiz dakikaya kadar bekletebileceğinizi belirtmekte fayda var.

3. Bitkisel formüllü ve hoş kokulu: Bioder Tüy Dökücü Krem

İstenmeyen tüylerinizden pratik bir şekilde kurtulmak istiyor ve bitkisel içerikli bir ürün arıyorsanız tüy dökücü krem kullananlar tarafından sıklıkla tercih edilen Bioder markasının tüy dökücü kremine mutlaka göz atmanızı öneririz. Bitkisel içerikli Bioder Tüy Dökücü Krem, papatya özü ve E vitamini içeren formülüyle cildinizi istenmeyen tüylerden arındırırken aynı zamanda 24 saate kadar nemlendiriyor. "Tüy dökücü krem nerelerde kullanılır?" sorusunu yanıtlamak gerekirse sırt, göğüs, kol, koltuk altı ve kasık bölgesinde uygulama yapmaya uygun şekilde üretiliyor. Ürünü yüz, burun, kulak, genital bölge ve anüs etrafı gibi hassas noktalarda kullanmamanız gerektiğini belirtelim.

4. Lavanta ferahlığı: Vivet Tüy Dökücü Krem

Yaz mevsiminde istenmeyen tüylerden acısız ve pratik bir şekilde kurtulmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir diğer alternatif de Vivet markasının tüy dökücü kremi olabilir. Vivet Tüy Dökücü Krem, unisex olarak hazırlanmış özel formülü ile cilde zarar vermeden tüylerin biyolojik yapısını değiştirerek dört ila sekiz dakika içinde dökülmelerini sağlıyor. Formülündeki lavanta özü ile uygulama sonrasında ciltte ferahlık hissi bırakıyor. İçeriğindeki E vitamini ile cildin doğal yapısını koruyup hücrelerin yenilenmesine destek olan ürünü yüzünüz hariç vücudunuzun her bölgesinde gönül rahatlığıyla kullanabilir, kısa sürede pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

5. Cildinizi tahriş etmeden istenmeyen tüylerden kurtulun: Sesu Tüy Dökücü Krem

İstenmeyen tüylerden hızlı bir şekilde kurtulmak için tüy dökücü krem kullananlar, yorumlarında Sesu markasından övgüyle söz ediyor. Hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş olan Sesu Tüy Dökücü Krem, içeriğindeki boswellia serrata gum ile ciltte oluşabilecek tahrişlerin önüne geçiyor. E vitamini ile cildinizin neminin korunmasına yardımcı oluyor. Aroma GuardTM teknolojisi sayesinde kötü kokuyu hapseden ürün, cezbedici kokusuyla uygulama sırasında rahatsız olmanıza neden olmuyor. Kremi doğrudan tüm tüyleri kapatacak şekilde uygulayıp beş ila 10 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayabilirsiniz.

6. Duştan önce kullanıma özel: Veet Duşta Tüy Dökücü Krem Bacak & Vücut Bölgesi

Özellikle yaz aylarında duş öncesi hızlıca istenmeyen tüylerinizden kurtulmak istiyorsanız kaliteli tüy dökücü krem yapımı ile akla ilk gelen markalardan Veet'i tercih edebilirsiniz. Markanın duştan önce kullanıma özel ürettiği tüy dökücü kremi, kısıtlı zamanlarda kurtarıcınız olabilir. Aloe vera ile formüle edilen Veet Duşta Tüy Dökücü Krem Bacak & Vücut Bölgesi, istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlarken aynı zamanda cildinizin nem ihtiyacını da karşılıyor. Sünger aparatı ve spatulası sayesinde beş ila 10 dakikalık uygulama sonrasında pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza olanak tanıyor. Ürün, Smooth & Fresh Teknolojisi sayesinde uygulama sonrasında da cildinizde hoş bir koku bırakıyor.

7. Tek ürünle üç etki: Remove Tüy Dökücü Aktif Karbon Bacak Maskesi

İstenmeyen tüylerinizden kurtulurken aynı zamanda cildinize bakım yapmak istiyorsanız Remove markasının Tüy Dökücü Aktif Karbon Bacak Maskesi adını verdiği ürününe mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın bacak maskesi olarak nitelendirdiği tüy dökücü kremi, istenmeyen tüylerinizin dökülmesini sağlarken aynı zamanda içeriğindeki kil ve karbon sayesinde cildi eksfoliye ederek ölü deriden arındırıyor. Böylece gözenek bakımı da yapıyor. Ayrıca formülündeki E vitamini ile cildinizin ihtiyacı olan neme kavuşmasına olanak tanıyor. Pratik uygulamasıyla son derece konforlu bir epilasyon deneyimi sunuyor.

8. Papatya özü ile tüylerin görünümünü de azaltın: Farmasi Dr. C. Tuna Tüy Dökücü Krem

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İstenmeyen tüylerden dakikalar içinde kurtulmayı kim istemez ki? Eğer siz de bunu sağlayacak bir ürün arıyorsanız Farmasi markasının Dr. C. Tuna Tüy Dökücü Krem'i sizin için doğru tercih olabilir. İstenmeyen tüylerinizi dakikalar içinde alabilen krem, içeriğindeki papatya özü sayesinde tüylerinizin görünürlüğünü azaltıyor. Anti-malodour teknolojisi ile kötü kokuları hapsediyor. İçerdiği parfüm sayesinde uygulama sırasında ve sonrasında hoş bir koku yayan tüy dökücü krem, formülünde bulunan E vitamini ile de cildinizin nemini korumasına yardımcı oluyor. Üç ila altı dakika içerisinde etkisini gösteren kremi bacak, kol ve koltuk altı bölgelerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

9. Yılların eskitemediği: Lapiden Modern Tüy Dökücü Krem

Bakımlı ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayan, tüy dökücü krem denildiğinde akla ilk gelen, yılların eskitemediği Lapiden Modern Tüy Dökücü Krem; aradığınız ürün olabilir. Parfümlü yapısıyla uygulama sırası ve sonrasında hoş bir koku deneyimi yaşamanızı sağlayan tüy dökücü krem, özel formülü sayesinde kullanım sonrasında cildinizde yumuşak bir his bırakıyor. Kutusunda yer alan spatulası ile kolaylıkla uygulama yapabileceğiniz tüy dökücü kremi en fazla 10 dakika beklettikten sonra yine aynı spatula yardımıyla cildinizden temizleyebilirsiniz. Uygulama yaptığınız bölgeyi bol ılık su ile durulayarak pürüzsüz cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.

10. Kuru cilt dostu: Agiss Tüy Dökücü Krem

İstenmeyen tüylerinizden pratik bir şekilde kurtulmak istiyor ve kuru cildinize uygun bir ürün arıyorsanız Agiss markasının kuru ciltler için özel olarak ürettiği tüy dökücü kremine mutlaka göz atmanızı öneririz. Özel formülü ile kuru ciltlerin nem ihtiyacını karşılayabilen Agiss Tüy Dökücü Krem, uygulama sonrasında pürüzsüz ve ipeksi bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Orkide çiçeği özü içeren formülüyle hoş bir koku bırakan ürün, dört dakika gibi çok kısa bir bekleme süresinin ardından istenmeyen tüylerinizden hızlıca kurtulmanıza olanak tanıyor.

11. Yedi dakikada istenmeyen tüylerinizden kurtulun: Depitak Tüy Dökücü Krem

İstenmeyen tüyler birçok kadının en büyük problemi. Ağda ya da epilasyon aleti ile uygulama yapmak uzun süre pürüzsüz bir görünüm sağlasa da hem çok zaman alıyor hem acılı olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilmiyor. Acısız bir şekilde tüylerinizden kurtulmak isterseniz Depitak Tüy Dökücü Krem, harika bir çözüm olabilir. Ilık veya soğuk suyla yıkadığınız cildinize dikey çizgiler hâlinde yayarak uygulayabileceğiniz kremi en az yedi en fazla 10 dakika beklettikten sonra yalnızca su ile durulayabilirsiniz. Temizlik aşamasında sabun kullanmamanız önerilen tüy dökücü kremle kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

12. Cildinizi tahriş etmeden istenmeyen tüylerden kurtulun: Dr. Galenus Tüy Dökücü Krem

Dr. Galenus Tüy Dökücü Krem, pompalı ambalajıyla son derece pratik ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Ürünü kadın ve erkek fark etmeksizin herkes gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Tüm cilt tipleri için uygun formülü ile yumuşacık bir hisse kavuşmanıza olanak tanıyor. Cildi tahriş etmeyen formülü ile istenmeyen tüylerin dökülmesini sağlarken batık oluşumunun da önüne geçiyor. Böylece sizi farklı cilt problemleriyle baş başa bırakmıyor. Eğer zamanınız kısıtlıysa ve cildinizi tahriş etmeyecek, kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak bir ürün arıyorsanız Dr. Galenus'a mutlaka şans verin.

13. Pürüzsüz bir görünüme kolayca kavuşun: Luis Bien Tüy Dökücü Sprey

Birçok tüy dökücü kremi spatula ile cilde iyice yaymak gerekir. Tabii bu işlem biraz zaman alıyor ve kremi yeterli miktarda yaymak gerekiyor. Daha pratik bir uygulama arıyorsanız Luis Bien Tüy Dökücü Sprey'yi tercih edebilirsiniz. Ürün, sprey formuyla kolay uygulanıyor. Özel formülü ile istenmeyen tüylerden dakikalar içinde kurtulmanızı sağlıyor. Pürüzsüz görünümü uzun bir süre korumanıza yardımcı oluyor. Temiz cildinize uyguladıktan sonra dört ila yedi dakika bekleyip yıkayarak harika sonuçlar elde edebileceğiniz kremi dilerseniz tatilde bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

14. Beş dakikada kesin çözüm: Axwell Premium Tüy Dökücü Krem

Beş dakika gibi kısa bir sürede istenmeyen tüylerinizden kurtulmak için kaliteli bir tüy dökücü krem arıyorsanız Axwell Premium Tüy Dökücü Krem'e şans verebilirsiniz. Özel geliştirilen ve tahrişe yol açmayan kokusuz formülü sayesinde hızlı bir şekilde sonuç almanıza olanak tanıyan ürünü hem kadın hem erkekler rahatlıkla kullanabiliyor. Pompalı ambalajı ile pratik ve hijyenik bir kullanım sunan tüy dökücü kremi göğüsten sırta, koltuk altından bikini bölgesine, bacaklardan kollara kadar neredeyse tüm vücutta gönül rahatlığıyla kullanabilir; pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsiniz.