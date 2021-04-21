Yaz aylarında burun ameliyatı olur mu?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Erkan Soylu, rinoplastide oldukça merak edilen yaz aylarında burun estetiği yapılıp yapılmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Soylu, ‘Yazın burun ameliyatı olmaz’ algısının altında yatan sebebin bilinmediğini belirterek, “Hastalarımızın bize yaz aylarına doğru yaklaşırken en fazla yönelttiği sorulardan biri budur. Yaz aylarında burnum daha çok şişer’, ‘kanama riskim daha yüksek olur’ gibi düşünenler de az değildir. Şunu belirtmeliyim ki ‘yaz aylarında burun ameliyatı olmaz’ algısı tümüyle yanlıştır. Kışın yapılan ameliyatlarla yazın yapılan ameliyatlar arasındaki komplikasyon oranı benzerdir. Literatürde yazın yapılan ameliyatlarda sorun yaşama oranının yüksek olduğuna dair bir bulgu da yoktur. Dolayısıyla burun ameliyatları yazın yapılabilir ve hiçbir tıbbi sakıncası yoktur" diye konuştu.

ÖZELLİKLE İLK AY HAVUZA GİRİLMEMELİ

Asıl sorulması gerekenin yazın ameliyat olanların dikkat edeceği konular olduğuna değinen Doç. Dr. Soylu, “Herkesin bildiği gibi yaz ayları insanların tatil yaptığı, deniz, havuz, güneş gibi unsurların hayatımızda olduğu aylardır. Yazın ameliyat olmayı düşünen hastalarımız öncelikle tatillerini ve ameliyat randevularını uygun bir şekilde ayarlamalıdır. Çünkü ameliyat sonrası ilk bir ay için deniz ve özellikle de havuza girmek enfeksiyon açısından riskli olabilir. Biz kendi pratiğimizde ameliyat olan hastalarımızın ilk bir ay, ki yara yüzeylerinin kapanması için önemli bir süredir, deniz ve havuza girmelerini önermiyoruz. Özellikle tatlı su ile doldurulmuş havuzlara girmek, yara iyileşmesinin ve kesi alanlarının henüz kapanmadığı ilk ay için enfeksiyon riski barındırabilir. Deniz havuza göre bu konuda biraz daha masumdur, yoğun tuz içeriğinden dolayı fazla mikroorganizma barındırmaz." diye konuştu.