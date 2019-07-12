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Yaz aylarında burun estetiği olmaktan korkmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ESTETİK HABERLERİ  | 12.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Son yıllarda en çok yapılan estetik operasyonlar arasında olan burun estetiğinin (rinoplasti) hastaların endişesinin aksine yaz aylarında yapılmasının hiçbir sakıncası olmadığını belirten Opr. Dr. Yahya Demirdelen, bilinen aksine en çok ameliyatı Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirdikleri söyledi.

Yaz aylarında burun estetiği olmaktan korkmayın

Yaz mevsimde burun ameliyatının yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi veren Egesante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Yahya Demirdelen, “Aslında burun estetiği yılın her döneminde yapılabilen bir ameliyattır. Özel mevsimler ilişkili bir durum yoktur. Hatta birçok kişi yıllık izinlerini yaz dönemine ayarlayabildikleri için yazın burun estetiği ameliyatlarını daha da yoğun yaptığımızı söyleyebilirim. Temmuz-Ağustos aylarında estetik ameliyat sayılarında yükselme olur. Birçok insan aksine yaz dönemi ameliyatını planlıyor. Bir 10-15 günlük süreci buna ayırdıktan sonra tatillerinde de geri kalmıyorlar, yazın getirmiş olduğu keyifli dakikalardan da uzak kalmamış oluyorlar" dedi.

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GÜNEŞ KORUYUCULAR VE ŞAPKA

Yazın burun estetiği yapıldığında dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşan Dr. Demirdelen, "Ameliyat sonrasında ilk hafta biraz daha özenli olup serin bir yerde kalmakta, güneşe çok çıkmamakta fayda var. Yine bir - bir buçuk ay yapılan ameliyatın tekniğine göre değişmekle beraber güneş gözlüğü takılmamalıdır. Ben hastalarıma 10. günden sonra denize girebileceklerini söylüyorum, bu konuda çok kısıtlama koymuyorum. Havuz süreci ise biraz daha uzun, havuzdan enfeksiyon kapma riski yüksek olduğu için, havuz sürecini bir 3-4 haftaya kadar uzatıyoruz. Yine birinci aya doğru araç kullanırken hafif çerçeveli gözlükler kullanabilirler. Ama düzenli ve ameliyat olmadan önceki dönemdeki gibi rahat kullanabilecekleri dönem bir buçuk iki aydır” diye konuştu.
Burun ameliyatından sonra 2-3 ay sonra ödem denilen şişlikler oluşabildiğini dile getiren Dr. Demirdelen, yine bu dönemde yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılması gerektiğini ve güneşe maruz kalınacaksa şapka kullanmak gibi tedbirler alınabileceğini söyledi.

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'SICAKLIK AMELİYATIN SONUCUNU ETKİLEYEN FAKTÖR DEĞİLDİR'

Tedbirler alındığı sürece yılın her döneminde olduğu gibi yazın da burun estetiği ameliyatı yapılabileceğini vurgulayan Dr. Demirdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hastaların bu konuda çok tedirgin olmalarına gerek yok. Sıcaklık, yaz döneminin özellikleri burun ameliyatının sonuçlarını etkileyen faktörler değildir. Aynı sonuçlar başka dönemlerde olduğu gibi yaz döneminde de alınabilir. Kişinin yazın burun estetiği ameliyatı olmasında, bu tedbirlere dikkat edildiği sürece herhangi bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. Böyle bir ayrım yok. Bu sadece yaşam tarzının getirmiş olduğu bir kısıtlama. Ben yazın mutlaka güneş gözlüğü kullanmak zorundayım, hiçbir şekilde ara veremem diyorsa insan, o zaman tabi ki güneş gözlüğü kullanmayacak dönemde olacaktır.”

Kaynak: İHA

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