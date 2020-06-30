Yaz aylarında nasıl beslenmeli? İşte püf noktaları...

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte beslenme ve uyku düzeninde de değişiklikler olabiliyor. Uzmanların derlediği bilgilere göre sıcak havalar özellikle beslenmeyi ve iştahı olumsuz etkileyerek daha az yemeye neden olabiliyor. Böyle bir durumda açlık hissetmeseniz bile, vücudunuzun terlemek ve vücut sıcaklığını düzenlemek için ihtiyacı olan enerjiyi mutlaka sağlamanız gerekiyor. Daha az yediğinizi düşünüyorsanız, bir miktar kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Önemli olan vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri yeterli düzeyde aldığınızdan emin olmanız.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Çok sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önem taşıyor. Sıvı ve özellikle su tüketimi vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması ve daha pek çok biyokimyasal sürecin gerçekleşmesinde son derece önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içmek gerekiyor. Suyun tadını sevmiyorsanız elma, portakal ve limon dilimleri, salatalık, taze nane, çilek ve tarçın çubukları ekleyerek tatlandırıp su tüketimini destekleyebilirsiniz. Suyunuzu cam bir şişede yanınızda taşıyarak, gün sonunda ne kadar su içtiğinizi kontrol edebilirsiniz. Süt, ayran, kefir, cacık, soğuk çay ve taze sıkılmış meyve suyu içerek de hem sıvı ihtiyacınızı hem de vücudunuzun ihtiyacı olan diğer mineral ve elektrolitleri karşılayabilirsiniz.