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Yaz aylarında nasıl beslenmeli? İşte püf noktaları...

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir yazın beslenme alışkanlıklarıyla mümkün olacağını söyleyen uzmanlar, başta su olmak üzere sıvı alımına önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Taze sebze ve meyve tüketilmesi konusunda da bilgiler paylaşan uzmanlar, sağlıklı ara öğünlerle dengeli beslenme düzeninin oturtulacağına dikkat çekiyor.

Yaz aylarında nasıl beslenmeli? İşte püf noktaları...

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte beslenme ve uyku düzeninde de değişiklikler olabiliyor. Uzmanların derlediği bilgilere göre sıcak havalar özellikle beslenmeyi ve iştahı olumsuz etkileyerek daha az yemeye neden olabiliyor. Böyle bir durumda açlık hissetmeseniz bile, vücudunuzun terlemek ve vücut sıcaklığını düzenlemek için ihtiyacı olan enerjiyi mutlaka sağlamanız gerekiyor. Daha az yediğinizi düşünüyorsanız, bir miktar kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Önemli olan vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri yeterli düzeyde aldığınızdan emin olmanız.

SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN

Çok sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önem taşıyor. Sıvı ve özellikle su tüketimi vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanması ve daha pek çok biyokimyasal sürecin gerçekleşmesinde son derece önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, her gün en az 2-2,5 litre su içmek gerekiyor. Suyun tadını sevmiyorsanız elma, portakal ve limon dilimleri, salatalık, taze nane, çilek ve tarçın çubukları ekleyerek tatlandırıp su tüketimini destekleyebilirsiniz. Suyunuzu cam bir şişede yanınızda taşıyarak, gün sonunda ne kadar su içtiğinizi kontrol edebilirsiniz. Süt, ayran, kefir, cacık, soğuk çay ve taze sıkılmış meyve suyu içerek de hem sıvı ihtiyacınızı hem de vücudunuzun ihtiyacı olan diğer mineral ve elektrolitleri karşılayabilirsiniz.

SU İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLERİ TÜKETİN

Suyun yanı sıra özellikle su içeriği yüksek besinleri tüketmeyi tercih ederseniz, hem sıvı ihtiyacınız karşılanmış olur, hem de vücudunuz için gerekli olan besin ögelerini yeterli düzeyde almış olursunuz. Sebzelerin yapısında doğal olarak genellikle %90-96 su bulunurken, meyveler yaklaşık %80-90 arasında su içeriğine sahiptir. Tercihlerinizi taze sebze ve meyveler, fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ile süt ve ürünleri gibi zengin besinlerden yana kullanabilirsiniz. Yaz döneminde özellikle kavun ve karpuz uygun seçimler olacaktır.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN YAPIN

Sıcak havalarda çoğu zaman öğün sayısı düştüğü için normalden fazla miktarda besin tüketimi de olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için sağlıklı ve doyurucu ara öğünlere yer vermek gerekiyor. Çiğ fındık, ceviz ve badem, sütlü soğuk kahve, yoğurt ve meyve, karpuz ve peynir, yulaf ve süt gibi pratik ve doyurucu ara öğünlerle gün boyu enerjinizi koruyabilirsiniz.

DONDURMAYA ALTERNATİF BİR TARİF

Yine yaz aylarında serinlemek için birçoğumuzun tercihi dondurma oluyor. Ancak evde yaz meyveleri ile hazırlayacağınız bazı tarifler de, yaz sıcağına serinletici bir alternatif olabilir. İşte içinizi serinletecek ve bağışıklığınızı destekleyecek bir yaz içeceği tarifi:

5 adet yaban mersini, 2 dilim şeftali, 4-5 dal taze ıspanak, ½ bardak yarım yağlı süt, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 tatlı kaşığı bal… Tüm malzemeyi blenderdan geçirerek, buz ile servis edin. Afiyet olsun.

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