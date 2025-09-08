Yaz bitti… Sonbahara girmeden önce evde yapman gereken değişiklikler

1.İnce kıyafetlerini kaldırıp sıcacık tutacak kıyafetlerini dolaba yerleştir.



Yaz aylarının sıcağı ile savaşabilmek için incecik, hafif kıyafetler tercih ederiz. Çorap giymez, sandalet ya da terlik ile dolaşırız. Kolsuz tişörtler, şortlar, üstümüzde yokmuş gibi hissettiren pijamalar! Tüm bunları kaldırarak yerine sonbaharın serin havasına uygun kıyafetleri koymalısınız. Hem çok terletmeyecek hem de esen rüzgara ve yağan yağmura karşı sizi koruyacak kıyafetlerin baza altından çıkma zamanı geldi!

2.Evindeki renk paletini yenile.



Yaz dediğimizde canlı ve enerji dolu renkler aklımıza gelir. Ama sonbahar... Daha doğal renklere yönelme zamanın geldi! Doğanın renklerini evine taşımalısın. Kahverengi, bej, kiremit rengi evin atmosferini sonbahara uygun hale getirir. Küçük dekoratif eşyalarla evin “sonbahar” diye bağırabilir!

3.Sıcak içecekleri hazırlayabileceğin alan oluştur.



Sonbaharla birlikte buzlu içeceklere güle güle diyoruz! Havanın serinliği ve yağmurun tatlı sesi ile birlikte içimizi ısıtacak içecekler yapma zamanı geldi. Philips LatteGo ile ister soğuk ister sıcak kahve yapabilirsin! Tek dokunuşla 20 farklı kahve, ideal aromada ve sıcaklıkta hemen hazır olur. Taze kahve çekirdeklerinin kokusu tüm evi kaplar... Arkadaşlarınla evinde toplandığında onlara ikram edebileceğin farklı kahve seçenekleri sayesinde huzurlu bir ortam oluşturabilirsin.

4.Pencere izolasyonlarını kontrol et.



Sonbaharla birlikte serin hava geliyor! Rüzgar ve soğuk havalara karşı hazırlıklı olmalısın. Pencere ve kapılardan içeriye hava sızıp sızmadığını kontrol et. Bant ya da fitillerle sorunu hemen çözebilirsin. Evinin sıcacık kalmasını isteriz!

5.Mutfağın dolaplarını düzenle ve erzakları hazırla.



Yazın tüketilen yiyecekleri kaldırarak işe başlayabilirsin. Sonbahara uygun olan gıdaların neler olduğuna bakarak onlara mutfağında yer açmalısın. Konserveler, kurutulmuş meyveler, bakliyatlar... Mutfağına bunları düzgün bir şekilde yerleştirirsen işin kolaylaşır.

6.Evin içindeki bitki ve çiçekleri yenile.



Yazın canlı kalarak çiçek açan bitkiler sonbaharın gelmesi ile birlikte kurumaya ve solmaya başlayabilir. Evdeki bitkilerini tek tek kontrol etmelisin. Bakıma ihtiyacı olanları düzenleyebilirsin. Ayrıca soğuk ve rüzgara dayanıklı olan bitkilerden edinebilirsin. Sonbaharda evinde yeşillik görmek daha enerji dolu hissetmeni sağlayabilir.

7.Mevsim geçişine uygun derin bir temizlik yap.



Mevsim geçişlerinde detaylı temizlik yapmak çok önemlidir! Tozları alarak yazdan kalan izleri bir güzel silebilirsin. Evin tazelenerek yeni mevsime merhaba der! Derin bir temizlikten sonra sonbahara uygun eşyalarla evini yerleştirmek sana huzur verecektir.

8.Kitap okuma köşesi hazırla.



Sonbahar akşamlarının huzurlu ortamında kitap okumak ya da film izlemek harikadır! Kendine küçük bir köşe ayarlayabilirsin. Rahat oturabildiğin bir koltuk, seni sıcak tutacak bir battaniye o köşede hep bulunsun. Ayrıca sonbahar uygun kitapları da hemen yanı başına koyabilirsin. Biri bittiği anda diğerine başlarsın!

9.Balkon ya da bahçeni düzenle.



Yazın balkon ya da bahçe bolca kullanılır. Hafif esen rüzgara hasret kaldığımız bir mevsimdir... Sonbahar bu hasreti girmemizi sağlayacak! Bitkilerini gözden geçirebilir, kuruyanları bir kenara ayırabilir ve kışa dayanıklı olanlara yer açabilirsin. Ayrıca balkon ya da bahçedeki oturma düzenini sonbahar havasına uygun hale getirebilirsin!

10.Seni sarmalayacak battaniyeleri ortaya çıkar.



Battaniyeler, yorganlar... Artık kendinizi göstermenizin vakti geldi! Sonbaharda seni serin havadan koruyacak bu eşyaları çıkararak evine sonbahar havasını getirebilirsin. Bir şeyler izlerken, okurken ya da arkadaşlarınla sohbet ederken üzerine örtebileceğin battaniyelerin elinin altında olması güzel olur.