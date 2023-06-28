Yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat şort ve şort etek modelleri

Kadınların yaz aylarındaki kurtarıcılarından olan şortlar ve şort etekler hem şık duruşları hem hareket özgürlüğünü kısıtlamayan kesimleriyle gözde ürünler listesinde ilk sıralara yerleşiyor. Sizin de bu avantajlı ürünlerden yararlanabilmeniz için spordan günlüğe pek çok tarza uyum sağlayan sayısız model arasından en rahat ve şık görünüme sahip olanları bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?

1. Leopar desen farkı: Koton Leopar Desenli Mini Şort Etek

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Etek ve şortun mükemmel birlikteliğiyle tanışın! Koton Leopar Desenli Mini Şort Etek, sizi her ortamın yıldızı yapabilir. Mini boy şort eteğin bel kısmında bulunan fiyonk, ürüne ayrı bir hava katarken tiril tiril kumaşı terleme sorununu ortadan kaldıracak. Zarif ve şık duruşuna âşık olacağınız bu şort eteği spor ayakkabılar ve sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.

2. Rahat ve şık: DeFacto Çiçekli Beli Lastikli Relax Fit Mini Şort

Yaz aylarında bol desenli ve canlı renkli kıyafetler giymeyi seviyorsanız DeFacto Çiçekli Beli Lastikli Relax Fit Mini Şort'a bayılacaksınız. Etnik görünümlü desenleriyle dikkat çeken model, lastikli beli sayesinde de inanılmaz bir rahatlık avantajı sağlıyor. Bu harika şortu ister croplarla isterseniz tişörtlerle kombinleyin, her seferinde kusursuz ve güzel bir uyum yakalayabilirsiniz.

3. Denim şıklığının vazgeçilmezi: Levi's 501 Mid Thigh Şort Kadın

Modası asla geçmeyen ve markaların neredeyse tüm yaz koleksiyonlarında yer alan bir modelle devam ediyoruz. Jean şortlardan vazgeçemeyenler bu yaz da kombinlerini Levi's 501 Mid Thigh Şort Kadın modeliyle taçlandırabilir! Açık mavi renkli jean şortu hemen her tarza uygun şekilde kullanabilir ve şıklığınızla iddialı bir görünüm sergileyebilirsiniz. Hem spor hem şık bir tasarıma sahip olan şortu üzerinden çıkartmak istemeyeceksiniz.

4. Günlük tarzın vazgeçilmezi: Tommy Hilfiger MOM ŞORT BF6172 Şort Kadın

Jean şortları kullanmayı sevenler için Tommy Hilfiger MOM ŞORT BF6172 Şort Kadın öne çıkan modellerden biri. Gri renkli jean şortun paçalarındaki kıvırma detayı ürüne dikkat çekici bir özellik katarken mom kesimi kullanıcılara rahatlık sunuyor. Ayrıca ürünün dönüştürülmüş pamuktan imal edilmiş olması da onu çevreye duyarlı kişilerin vazgeçilmezi hâline getiriyor! Yüksek kaliteye sahip bu şortu uzun yıllar boyunca rahatça kullanabilirsiniz.

5. Şort etekten vazgeçemeyenlere: Dagi Regular Şort

"Yaz geldiğinde şort eteğimle kendimi inanılmaz rahat ve şık hissediyorum." diyenler buraya! Gardırobunuza bu yıl Dagi Regular Şort modelini ekleyebilirsiniz. Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde ekstra bir konfor sunan ürünü isterseniz günlük kombinlerinizde kullanabilir isterseniz spor yaparken giyebilirsiniz. İçinde tayt benzeri şortu bulunan model sayesinde yoğun tempolu spor yaptığınız zamanlarda da eteğin açılmasını dert etmeyeceksiniz.

6. Modern ve şık tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak: R&C Denim Kot Kadın Şort Etek

Jean şıklığından dört mevsim vazgeçmiyorsanız yaz boyunca R&C Denim Kot Kadın Şort Etek ile şıklığınızı ve rahatlığınızı koruyabilirsiniz. Gri ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğini sizinle buluşturan ürün, etek detayıyla şık bir görünüm kazanıyor. Düğme detayıyla da beğenilen bu şort etek, her tarza kolayca ayak uydurabilir!

7. Rahatlığı ön planda tutanlara: WWF Market Kadın Sugar Glider Şort

Genellikle spor tarzda kıyafetler giymeyi seviyorsanız WWF Market Kadın Sugar Glider Şort ile kombinlerinize şıklık katabilirsiniz. %100 organik pamuktan üretilen kumaşı sayesinde size üstün konfor sağlayacak olan ürün, günün her saatinde rahat edebilmenize ve şık görünmenize yardımcı olacak. Uzun süreli kullanıma uygun olan şortu makinede 30 derecede yıkayarak ilk günkü kalitesiyle muhafaza edebilirsiniz.

8. Spor şıklığı sevenler için: PUMA Active Woven Shorts Gündelik Şort

PUMA Active Woven Shorts Gündelik Şort modeline kombinlerinizde yer vermeye ne dersiniz? İnanılmaz rahat yapısı ve spor şık tarzıyla görenleri kendine hayran bırakan bu şortu ister günlük olarak isterseniz spor yaparken giyebilirsiniz. Pembe rengiyle de dikkat çeken şortun rahat kesimi ve lastikli bel kısmı size her an konforlu kullanım avantajı sunuyor.

9. Günlük kombinlerin rahat detayı: Rosvie Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Bisikletçi Şortu

Taytlar her mevsim hayatımızda yer aldıkları için yaz aylarında da sıkça tercih ediliyor. Yüksek konforlu yapıları ve şık görünümleriyle siz de bu giyim parçalarına gardırobunuzda yer vermek isterseniz Rosvie Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Bisikletçi Şortu modelini inceleyebilirsiniz. Toparlayıcı etkiye sahip şort taytı yalnızca spor parçalarla değil, şık bir tarza kavuşturmak için iddialı ürünlerle de kombinleyebilirsiniz.

10. Hareket özgürlüğünü kısıtlamayan model: Koton Şort Etek

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Siz de yaz şıklığının olmazsa olmazlarından biri olan şort eteklerden vazgeçemiyorsanız Koton Şort Etek modeliyle harika kombinler oluşturabilirsiniz. Ekru renkli ve desenli bu şort hem günlük kombinlerde hem özel davetlerde rahatlıkla kullanılabilir. %100 pamuklu kumaşı sayesinde size konfor vadeden modeli doğru parçalar ve şık aksesuarla tamamlayarak kusursuz görünebilirsiniz.

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