KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat şort ve şort etek modelleri

Yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat şort ve şort etek modelleri

27.06.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında şık görünmek kadar rahat edebilmek ve sıcaktan bunalmamak da önem taşıyor. Bu sebeple de kadınların yaz boyunca üzerlerinden çıkartmak istemedikleri bazı özel parçalar oluyor. Bunların başında şortlar ve şort etekler geliyor. Siz de gardırobunuzu bu parçalarla doldurmak isterseniz gelin, birbirinden güzel modelleri birlikte inceleyelim.

Yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat şort ve şort etek modelleri

Kadınların yaz aylarındaki kurtarıcılarından olan şortlar ve şort etekler hem şık duruşları hem hareket özgürlüğünü kısıtlamayan kesimleriyle gözde ürünler listesinde ilk sıralara yerleşiyor. Sizin de bu avantajlı ürünlerden yararlanabilmeniz için spordan günlüğe pek çok tarza uyum sağlayan sayısız model arasından en rahat ve şık görünüme sahip olanları bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?

1. Leopar desen farkı: Koton Leopar Desenli Mini Şort Etek

Adsız tasarım - 2023-06-27T171955.539

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Etek ve şortun mükemmel birlikteliğiyle tanışın! Koton Leopar Desenli Mini Şort Etek, sizi her ortamın yıldızı yapabilir. Mini boy şort eteğin bel kısmında bulunan fiyonk, ürüne ayrı bir hava katarken tiril tiril kumaşı terleme sorununu ortadan kaldıracak. Zarif ve şık duruşuna âşık olacağınız bu şort eteği spor ayakkabılar ve sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Rahat ve şık: DeFacto Çiçekli Beli Lastikli Relax Fit Mini Şort

Adsız tasarım - 2023-06-27T172026.590

Yaz aylarında bol desenli ve canlı renkli kıyafetler giymeyi seviyorsanız DeFacto Çiçekli Beli Lastikli Relax Fit Mini Şort'a bayılacaksınız. Etnik görünümlü desenleriyle dikkat çeken model, lastikli beli sayesinde de inanılmaz bir rahatlık avantajı sağlıyor. Bu harika şortu ister croplarla isterseniz tişörtlerle kombinleyin, her seferinde kusursuz ve güzel bir uyum yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Denim şıklığının vazgeçilmezi: Levi's 501 Mid Thigh Şort Kadın

Adsız tasarım - 2023-06-27T172054.519

Modası asla geçmeyen ve markaların neredeyse tüm yaz koleksiyonlarında yer alan bir modelle devam ediyoruz. Jean şortlardan vazgeçemeyenler bu yaz da kombinlerini Levi's 501 Mid Thigh Şort Kadın modeliyle taçlandırabilir! Açık mavi renkli jean şortu hemen her tarza uygun şekilde kullanabilir ve şıklığınızla iddialı bir görünüm sergileyebilirsiniz. Hem spor hem şık bir tasarıma sahip olan şortu üzerinden çıkartmak istemeyeceksiniz.

Ürünü İncele

4. Günlük tarzın vazgeçilmezi: Tommy Hilfiger MOM ŞORT BF6172 Şort Kadın

Yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat şort ve şort etek modelleri

Jean şortları kullanmayı sevenler için Tommy Hilfiger MOM ŞORT BF6172 Şort Kadın öne çıkan modellerden biri. Gri renkli jean şortun paçalarındaki kıvırma detayı ürüne dikkat çekici bir özellik katarken mom kesimi kullanıcılara rahatlık sunuyor. Ayrıca ürünün dönüştürülmüş pamuktan imal edilmiş olması da onu çevreye duyarlı kişilerin vazgeçilmezi hâline getiriyor! Yüksek kaliteye sahip bu şortu uzun yıllar boyunca rahatça kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Şort etekten vazgeçemeyenlere: Dagi Regular Şort

Yaz boyu üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz hem şık hem rahat şort ve şort etek modelleri

"Yaz geldiğinde şort eteğimle kendimi inanılmaz rahat ve şık hissediyorum." diyenler buraya! Gardırobunuza bu yıl Dagi Regular Şort modelini ekleyebilirsiniz. Yumuşak dokulu kumaşı sayesinde ekstra bir konfor sunan ürünü isterseniz günlük kombinlerinizde kullanabilir isterseniz spor yaparken giyebilirsiniz. İçinde tayt benzeri şortu bulunan model sayesinde yoğun tempolu spor yaptığınız zamanlarda da eteğin açılmasını dert etmeyeceksiniz.

Ürünü İncele

6. Modern ve şık tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak: R&C Denim Kot Kadın Şort Etek

Adsız tasarım - 2023-06-27T172140.538

Jean şıklığından dört mevsim vazgeçmiyorsanız yaz boyunca R&C Denim Kot Kadın Şort Etek ile şıklığınızı ve rahatlığınızı koruyabilirsiniz. Gri ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğini sizinle buluşturan ürün, etek detayıyla şık bir görünüm kazanıyor. Düğme detayıyla da beğenilen bu şort etek, her tarza kolayca ayak uydurabilir!

Ürünü İncele

7. Rahatlığı ön planda tutanlara: WWF Market Kadın Sugar Glider Şort

Adsız tasarım - 2023-06-27T172217.517

Genellikle spor tarzda kıyafetler giymeyi seviyorsanız WWF Market Kadın Sugar Glider Şort ile kombinlerinize şıklık katabilirsiniz. %100 organik pamuktan üretilen kumaşı sayesinde size üstün konfor sağlayacak olan ürün, günün her saatinde rahat edebilmenize ve şık görünmenize yardımcı olacak. Uzun süreli kullanıma uygun olan şortu makinede 30 derecede yıkayarak ilk günkü kalitesiyle muhafaza edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Spor şıklığı sevenler için: PUMA Active Woven Shorts Gündelik Şort

Adsız tasarım - 2023-06-27T172257.712

PUMA Active Woven Shorts Gündelik Şort modeline kombinlerinizde yer vermeye ne dersiniz? İnanılmaz rahat yapısı ve spor şık tarzıyla görenleri kendine hayran bırakan bu şortu ister günlük olarak isterseniz spor yaparken giyebilirsiniz. Pembe rengiyle de dikkat çeken şortun rahat kesimi ve lastikli bel kısmı size her an konforlu kullanım avantajı sunuyor.

Ürünü İncele

9. Günlük kombinlerin rahat detayı: Rosvie Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Bisikletçi Şortu

Adsız tasarım - 2023-06-27T172338.526

Taytlar her mevsim hayatımızda yer aldıkları için yaz aylarında da sıkça tercih ediliyor. Yüksek konforlu yapıları ve şık görünümleriyle siz de bu giyim parçalarına gardırobunuzda yer vermek isterseniz Rosvie Kadın Yüksek Bel Toparlayıcı Bisikletçi Şortu modelini inceleyebilirsiniz. Toparlayıcı etkiye sahip şort taytı yalnızca spor parçalarla değil, şık bir tarza kavuşturmak için iddialı ürünlerle de kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Hareket özgürlüğünü kısıtlamayan model: Koton Şort Etek

Adsız tasarım - 2023-06-27T172431.511

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Siz de yaz şıklığının olmazsa olmazlarından biri olan şort eteklerden vazgeçemiyorsanız Koton Şort Etek modeliyle harika kombinler oluşturabilirsiniz. Ekru renkli ve desenli bu şort hem günlük kombinlerde hem özel davetlerde rahatlıkla kullanılabilir. %100 pamuklu kumaşı sayesinde size konfor vadeden modeli doğru parçalar ve şık aksesuarla tamamlayarak kusursuz görünebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şort biker şort kadın şort şort etek Göz alara eo

İş birliği İçerikleri

Şık tasarımıyla göz dolduruyor! Adidas ayakkabıda 325 TL indirim

Şık tasarımıyla göz dolduruyor! Adidas ayakkabıda 325 TL indirim

Apple Watch'a servet ödemek istemeyenlerin tercih edebileceğini akıllı saatler

Apple Watch'a servet ödemek istemeyenlerin tercih edebileceğini akıllı saatler

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlik modellerini keşfedin

Siren Eyes'tan Clean Girl'e 2023'ün en yeni makyaj trendlerini inceliyoruz

Siren Eyes'tan Clean Girl'e 2023'ün en yeni makyaj trendlerini inceliyoruz

"Dyson'a o kadar para veremem!" diyenler buraya!

"Dyson'a o kadar para veremem!" diyenler buraya!

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Tümünü Gör
Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Müzik dinlemenin keyfine varın! İşte en iyi Huawei kulaklık modelleri

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

"Tam bir fiyat performans ürünüymüş!" diyeceğiniz pratik seyahat ürünleri burada!

"Tam bir fiyat performans ürünüymüş!" diyeceğiniz pratik seyahat ürünleri burada!

İçinizi serinletecek! Hem sağlıklı hem lezzetli dondurmaların sırrı onda!

İçinizi serinletecek! Hem sağlıklı hem lezzetli dondurmaların sırrı onda!

Yeni doğmuş bebeklerin kurtarıcısı olacak en iyi bebek pudraları

Yeni doğmuş bebeklerin kurtarıcısı olacak en iyi bebek pudraları

Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacaksınız!

Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacaksınız!

Tümünü Gör
Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacaksınız!

Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacaksınız!

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Oyun performansınızı artıracak en iyi ASUS marka ekran kartları

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Dolabınızın yıldız parçası olacak! Takım elbisenin fiyatı 929 TL'ye düştü

Dolabınızın yıldız parçası olacak! Takım elbisenin fiyatı 929 TL'ye düştü

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Beyler gardırobunuzda bu aksesuarlar yoksa hemen edinin!

Beyler gardırobunuzda bu aksesuarlar yoksa hemen edinin!

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Rahatlığına hayran kalacaksınız! Yürüyüşlerinize keyif katacak Crocs modellerini keşfedin

Saate her baktığında sizi hatırlasın ister misiniz? İşte her tarza ve bütçeye uygun kol saatleri

Saate her baktığında sizi hatırlasın ister misiniz? İşte her tarza ve bütçeye uygun kol saatleri

Dizisinin kendisi kadar oyuncularının kıyafetleri de çok konuşuluyor!

Dizisinin kendisi kadar oyuncularının kıyafetleri de çok konuşuluyor!

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İçinde kendinizi rahat ve özgür hissedeceğiniz spor giyim ürünlerinde fırsat

Çok al az öde fırsatı! Tayttan sporcu sütyenine spor giyim ürünlerini keşfedin

Üç dakikada vücut kıllarından sonsuza kadar kurtulun! Yapımı çok kolay

Üç dakikada vücut kıllarından kurtulun!

Siren Eyes'tan Clean Girl'e 2023'ün en yeni makyaj trendlerini inceliyoruz

Siren Eyes'tan Clean Girl'e 2023'ün en yeni makyaj trendlerini inceliyoruz

Fiyatı 2 bin 319 TL'ye düştü! İndirimdeki Tommy Hilfiger çanta ile yazın şıklığınızı zirveye taşıyın

Tommy Hilfiger çantada 770 TL indirim! Yazın enerjisini kombinlerinize yansıtın

Yıpratıcı yaz aylarında yıpranmayı en aza indirgeyecek saç bakım ürünleri

Yaz aylarında yıpranmayı en aza indirgeyecek saç bakım ürünleri

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.