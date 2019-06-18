Yaz geldi bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için kakao yağına rağbet gösteriyor.

41 yıldır baharatçılık yapan 67 yaşındaki Tahir Buyurucu, ''Yaz aylarının vazgeçilmezi bronzlaşmak için kullanılan kakao yağı. 2 türlü oluyor. 1 sıvısı var, birde katısı var. Katısı güneş görünce eriyor.

Vücudunuza sürdüğünüz zaman hem soyulma yapmıyor hemde kızarıklık yapmıyor. Vatandaşlar bu doğal ürüne rağbet gösteriyor. Yan etkisi olmayan bir ürün. Altını da çizmek istiyorum doğal bir ürün.

KİLOSU 120 TL

Birazcık pahalı bir ürün ama az bir şey alsanız yetiyor. Kilosu 120 TL. Vatandaş bunu 3-4 liralık alıyor parça halinde yetiyor. Bir yaz boyunca alınan bu kakao yetiyor. Diğerlerinden daha iyi bir ürün bu. Diğerlerinde katkı maddesi oluyor bunda katkısı maddesi yok. Bu ürün kakao ağacından çıkan doğal bir ürün''dedi.

Kaynak: İHA



