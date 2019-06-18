KADIN

Yaz geldi bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için yöntemler aramaya başladı. Özellikle son günlerde giderek rağbet gösterilen kakao yağı vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilogramı 120 TL olan kakao yağı doğal bir ürün olmasının yanı sıra soyulma ve kızarıklık yapmıyor. Aktarlarda satılan kakao yağı katı ve sıvı olarak 2 çeşit olarak raflarda yerini alıyor.

Yaz geldi bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için kakao yağına rağbet gösteriyor.

41 yıldır baharatçılık yapan 67 yaşındaki Tahir Buyurucu, ''Yaz aylarının vazgeçilmezi bronzlaşmak için kullanılan kakao yağı. 2 türlü oluyor. 1 sıvısı var, birde katısı var. Katısı güneş görünce eriyor.

2

Vücudunuza sürdüğünüz zaman hem soyulma yapmıyor hemde kızarıklık yapmıyor. Vatandaşlar bu doğal ürüne rağbet gösteriyor. Yan etkisi olmayan bir ürün. Altını da çizmek istiyorum doğal bir ürün.

1

KİLOSU 120 TL

Birazcık pahalı bir ürün ama az bir şey alsanız yetiyor. Kilosu 120 TL. Vatandaş bunu 3-4 liralık alıyor parça halinde yetiyor. Bir yaz boyunca alınan bu kakao yetiyor. Diğerlerinden daha iyi bir ürün bu. Diğerlerinde katkı maddesi oluyor bunda katkısı maddesi yok. Bu ürün kakao ağacından çıkan doğal bir ürün''dedi.

5

Kaynak: İHA

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Genital bölgenizdeki kozmetik sorunlara bu şekilde son verinGenital bölgenizdeki kozmetik sorunlara bu şekilde son verin
Yaşamayan bilmez! Bu acının önüne geçmek için...Yaşamayan bilmez! Bu acının önüne geçmek için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kakao yağı bronzluk için kakao yağı

En Çok Okunan Haberler

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Sert sözler: Sen demokrasi düşmanısın!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den tatil paylaşımları!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den tatil paylaşımları!

Sinem Kobal'dan romantik paylaşım!

Sinem Kobal'dan romantik paylaşım!

Survivor'da bir ilk! Acun açıkladı

Survivor'da bir ilk! Acun açıkladı

Yaşamayan bilmez! Bu acının önüne geçmek için...

Yaşamayan bilmez! Bu acının önüne geçmek için...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Önce güvenlik! Prezervatife benzetildi alay konusu oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Sedeften egzamaya, mantardan sivilceye varana dek...

Bu yöntem ölüme yol açıyor! Güzelleşeyim derken...

Bu yöntem ölüme yol açıyor! Güzelleşeyim derken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genital bölgenizdeki kozmetik sorunlara son!

Genital bölgenizdeki kozmetik sorunlara bu şekilde son verin

Sürtünmeden kaynaklanan uyluk tahrişine pudra kullanarak son verebilirsiniz

Yaşamayan bilmez! Bu acının önüne geçmek için...

Genital estetik yaptıranların oranı arttı! Vajina daraltmanın yanı sıra...

Genital estetik yaptıranların oranı arttı! Vajina daraltmanın yanı sıra...

Batık kıl da yok, tahriş de! Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Batık kıl da yok, tahriş de! Evdeki çözüm yollarıyla koltuk altı tüylerinden kolayca kurtulacaksınız

Ameliyatsız estetik uygulamalarında kişilere yapılacak işlemler hangi kriterlere göre belirlenir?

Her geçen gün daha da popüler oluyor! Yapılacak işlemler hangi kriterlere göre belirleniyor?

Hep merak ediyorduk! Külotların içine konulan kumaş parçası ne işe yarıyor?

Hep merak ediyorduk! Külotların içindeki kumaş bakın ne işe yarıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.