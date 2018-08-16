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Yaz hastalıkları nelerdir? Yaz hastalıklarına dikkat! Nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

Yaz hastalıkları tatile çıkan kişilerin en büyük korkusu oluyor. Yazın keyfini çıkarmak isterken zaman zaman deniz ve havuzdan, zaman zaman sıcak havadan, zaman zamansa yediklerimizden hasta olabiliyoruz. Peki yaz hastalıklarında en çok görülenleri hangileri? Yaz hastalıkları belirtileri neler? Yaz hastalıkları tedavisi nasıl gerçekleştirilir?

Yaz hastalıkları nelerdir? Yaz hastalıklarına dikkat! Nasıl tedavi edilir?

Yaz mevsimi geldiği zaman çocukların aklına tatil, deniz, havuz, kum ve eğlence gelirken ebeveynlerin aklına tatilin tatlı anlarının yanında güneş çarpması, isilik gibi hastalıklar da gelebiliyor. Çocukların tatili sağlıklı bir şekilde geçirmesi için sık karşılaşılan sorunları ve nasıl önlem alabileceğinizi Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Deniz Parlakgümüş bizlerle paylaştı.

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