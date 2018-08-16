Yaz hastalıkları nelerdir? Yaz hastalıklarına dikkat! Nasıl tedavi edilir?

Yaz mevsimi geldiği zaman çocukların aklına tatil, deniz, havuz, kum ve eğlence gelirken ebeveynlerin aklına tatilin tatlı anlarının yanında güneş çarpması, isilik gibi hastalıklar da gelebiliyor. Çocukların tatili sağlıklı bir şekilde geçirmesi için sık karşılaşılan sorunları ve nasıl önlem alabileceğinizi Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Deniz Parlakgümüş bizlerle paylaştı.



