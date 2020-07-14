Yaz makyajı nasıl olmalıdır? Yaz makyajında dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir? Yaz makyajı tüyoları

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kadınların makyaj alışkanlıklarında da değişiklik yapmasına neden oldu. Hanımlar arasında “yaz makyajı nasıl yapılır? Yaz makyajında hangi ürünler kullanılır” soruları artış gösterdi. Yaz makyajı 2020 trendlerine cevap bulmak için sizlere detaylı bir rehber hazırladık.
Yaz aylarında makyaj yapılması cildin nefes almasını engellediği için tavsiye edilen bir durum değildir. Ancak yaz düğünleri, mezuniyet ve ilk buluşma gibi durumlar söz konusu olduğunda kadınlar makyaj yapmayı ister. Yaz makyajının püf noktası aslında taze, canlı ve parlak bir görüntü elde edilmesini sağlayan fresh makyajlardır. Peki sıcak havalarda nasıl makyaj yapılmalıdır? Yaz aylarına uygun makyaj nasıl olmalıdır? İşte karşınızda yaz makyajı rehberi
2020 yılının yaz trendlerinde başı adeta üç boyutlu kirpikler çekiyor. Hacimli kirpikler hatta takma kirpiklerle desteklenen makyajlar oldukça moda.
Eyeliner sevenleri mutlu edecek bir trend daha 2020 modasına damga vurmaya hazırlanıyor. Minimal ve kendi halinde eyelinerlar yerini dominat ve kalın hatlı eyelenirlara bırakıyor.
Neon ve floral renkler yaz aylarında cesaret gerektirse de oldukça popüler olacak.
Doğal ve kendi halinde görünen ten ve dudak makyajı adeta yokmuş gibi bir imaja çizse de makyaj rutinlerinde yerini alıyor.
Kaşların kalkık ve gözlerin çekik olduğu görüntüler 2020 yaz aylarında tüm kadınlar için daha az efor anlamına gelecek. Frida Kahlo’dan ilham alan trend kaş alma derdine kökünden çare buluyor.
Bronz görüntüyü pekiştirmek için ise makyaj artistleri bronzer kullanımına ağırlık verilmesini tavsiye ediyor.
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