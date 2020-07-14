Yaz makyajı nasıl olmalıdır? Yaz makyajında dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir? Yaz makyajı tüyoları

2020 Yaz Makyajı Trendleri Nelerdir?

2020 yılının yaz trendlerinde başı adeta üç boyutlu kirpikler çekiyor. Hacimli kirpikler hatta takma kirpiklerle desteklenen makyajlar oldukça moda.

Eyeliner sevenleri mutlu edecek bir trend daha 2020 modasına damga vurmaya hazırlanıyor. Minimal ve kendi halinde eyelinerlar yerini dominat ve kalın hatlı eyelenirlara bırakıyor.

Neon ve floral renkler yaz aylarında cesaret gerektirse de oldukça popüler olacak.

Doğal ve kendi halinde görünen ten ve dudak makyajı adeta yokmuş gibi bir imaja çizse de makyaj rutinlerinde yerini alıyor.

Kaşların kalkık ve gözlerin çekik olduğu görüntüler 2020 yaz aylarında tüm kadınlar için daha az efor anlamına gelecek. Frida Kahlo’dan ilham alan trend kaş alma derdine kökünden çare buluyor.

Bronz görüntüyü pekiştirmek için ise makyaj artistleri bronzer kullanımına ağırlık verilmesini tavsiye ediyor.



