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Yaz makyajı nasıl olmalıdır? Yaz makyajında dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir? Yaz makyajı tüyoları

Seray Üstün Seray Üstün
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarının bunaltan sıcaklarından cildinizde yüksek oranda etkilenir. Bu nedenle yüzünüze uyguladığınız fondöten, kalem, rimel hatta ruj bile bir süre sonra akmaya başlar. Ajda Pekkan’ın yaşadığı ruj skandalının bir benzerini yaşamak istemeyenler için yaz makyaj uygulaması için tüyoları derledik. Makyaj artistleri tarafından verilen makyaj tüyoları ile siz de yaz aylarında yokmuş gibi makyajlar yapabilir, güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

Yaz makyajı nasıl olmalıdır? Yaz makyajında dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir? Yaz makyajı tüyoları

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kadınların makyaj alışkanlıklarında da değişiklik yapmasına neden oldu. Hanımlar arasında yaz makyajı nasıl yapılır? Yaz makyajında hangi ürünler kullanılır” soruları artış gösterdi. Yaz makyajı 2020 trendlerine cevap bulmak için sizlere detaylı bir rehber hazırladık.
Yaz aylarında makyaj yapılması cildin nefes almasını engellediği için tavsiye edilen bir durum değildir. Ancak yaz düğünleri, mezuniyet ve ilk buluşma gibi durumlar söz konusu olduğunda kadınlar makyaj yapmayı ister. Yaz makyajının püf noktası aslında taze, canlı ve parlak bir görüntü elde edilmesini sağlayan fresh makyajlardır. Peki sıcak havalarda nasıl makyaj yapılmalıdır? Yaz aylarına uygun makyaj nasıl olmalıdır? İşte karşınızda yaz makyajı rehberi

Yaz Aylarında Makyaj Öncesi Bakımlar Hayati Önem Taşır

  • Yaz sıcaklarının bastırmasıyla beraber mutlaka cildinize uygun bir bakım yapmanız gerekir. Sabah ve akşam olmak üzere cildinizin gözeneklerinin açılması için temizleyici ile yıkayın. Bu sıcak havalarda oluşan sivilce ve isilik problemini yaşamanızı engeller.
  • Deniz, kum ve güneş cildinizin normalden daha fazla yorulmasına neden olur. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak adına güneşe çıkmadan 30 dakika öncesinde güneş kremi sürün. Kulağa klişe geldiğinin farkındayız ama güneş kremi cildin elastikiyetini kaybetmesini önleyerek kırışıklık oluşumunu azaltır.
  • Makyaj rutininizle beraber yeme-içme alışkanlıklarınızı değiştirin. Ağır, yağlı ve bol şekerli besinlerden uzak durun. Cildin nem oranını arttırmak için bol su tüketin.
  • Kusursuz bir cilde sahip olmak için yaz meyvelerinden doğal maskeler yapmayı tercih edin. Çilek, beyaz dut, karpuz ve kavundan oluşan doğal cilt maskeleri yüzünüzün nefes almasına yardımcı olur.
  • Deniz ve havuza girdikten sonra mutlaka duş alın. Çünkü deniz tuzu uzun süre cildinize nüfuz ettiğinde kaşıntı, kızarıklık ve tahriş etme gibi sorunlara davetiye çıkartır. Günde iki kez duş almak sıcaktan bunalan cildiniz için sağlıklı bir adımdır.
  • Güneş yanıkları nedeniyle yazın cildiniz kurur bu nedenle içeriğinde aleo vera bulunan nemlendiriciler kullanmaya özen gösterin. Bu hem cildinizin nem oranını dengeler hem de güneş sonrasında oluşan soyulmaları engeller.

    Yaz Makyajında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

  • Yaz makyajında güneş ışınları nedeniyle cildinizin birkaç ton koyulaşacağını unutmayın. Bu nedenle kışın kullandığınız fondötenler ten renginiz için açık kalacaktır. Cilt tonunuza uygun olarak daha hafif formüllü BB ve CC kremleri kullanabilirsiniz.
  • Makyaja başlamadan önce çabuk emilen bir nemlendirici sürün. Nemlendiricinin emilmesini beklemek için makyaja başlamadan 40-50 dakika önce temiz yüzünüze uygulayın.
  • Yaz aylarında ağır makyaj yapmaktan kaçının. Üst üste sürülen makyaj katmanları cildinizin nefes almasını önlerken; sivilce oluşmasına neden olur.
  • Nemlendiricinin ardından cildinizi yüksek koruma faktörlü bir güneş kremiyle destekleyin.
  • Daha kalıcı bir makyaj istiyorsanız güneş kremi ve nemlendirici ile oluşturulan temelin üzerine makyaj bazı kullanabilirsiniz. Makyaj bazı sayesinde cildinizde oluşan kusurları kapatabilirsiniz.
  • Makyaj bazının üzerine renk tonunu eşitleyebilmek için BB ve CC kremlerinden yararlanabilirsiniz. Yüzünüzde çatlak olmaması ve çizgi görüntülerin oluşmaması için renkli nemlendiricileri listenize alabilirsiniz.
  • Yaz makyajının prensibi aslında ıslak ve ışıltılı bir görüntüdür. Ancak doğallığı yakalayabilmek için ışıltıyı minimumda tutmanız gerekir.
  • Ruj seçiminde özel davetler ve kırmızı rujun hakkını verecek yerler olmadığı sürece açık tonları tercih edin. Nude ve glosslar bu günler için! Eğer dudaklarınızın daha belirgin ve dolgun olmasını istiyorsanız; rujunuzun aynı rengi bir dudak kalemiyle çerçeve yapabilirsiniz.
  • Far rengini de bronz ya da açık tonlarda ışıltılı pigmentli olanlardan kullanın. Ancak far kullanımı diğer makyaj malzemelerine göre daha kritik bir nokta. Çünkü farların uzun ömürlü olmaması sıcak ve tere bağlı olarak akmasına yol açar. Farınızın daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız; göz kalemi uygulamalarının sayısını azaltın.
  • Yaz makyajı hafif olmalı ama ben eyelinerdan vazgeçmem diyenlerin bu noktada eyeliner kullanımındaki ince çizgiyi kaçırmaması gerekir. Özellikle likit eyelinerlar neme bağlı olarak çok çabuk bir şekilde etrafa bulaşır. Bu durumu önlemek için far bazı ya da mat pudra sürerek göz kapağınızı sabitleyebilirsiniz. Sabitleme işlemi hem eyeliner ömrünü uzatır hem de daha keskin bir hat çizmenize yardımcı olur.
  • Toz allık kullanımını en aza indirin. Çünkü toz allıklar çizgilerin dolmasına ve daha mat bir görüntü oluşmasına sebebiyet verir. Üstelik terle karıştığında hiç istemediğiniz çamur görünümü oluşturur.
  • Deniz kenarında olsam da allığım, rimel biraz da rujum dursun diyenler içinde yer alıyorsanız; bu ürünlerin suya dayanıklı versiyonları hayatınızı ve Instagram hesabınızı kurtarır.
  • Yaz aylarında makyaj malzemesi sayısını minimalize edin. İçerisinde rimel, renkli nemlendirici, allık ve ruj olan bir makyaj çantası yeterli olur.
  • Makyajınızın daha uzun süre dayanabilmesi için mutlaka sabitleme spreyinden yardım alın.

    2020 Yaz Makyajı Trendleri Nelerdir?

    2020 yılının yaz trendlerinde başı adeta üç boyutlu kirpikler çekiyor. Hacimli kirpikler hatta takma kirpiklerle desteklenen makyajlar oldukça moda.
    Eyeliner sevenleri mutlu edecek bir trend daha 2020 modasına damga vurmaya hazırlanıyor. Minimal ve kendi halinde eyelinerlar yerini dominat ve kalın hatlı eyelenirlara bırakıyor.
    Neon ve floral renkler yaz aylarında cesaret gerektirse de oldukça popüler olacak.
    Doğal ve kendi halinde görünen ten ve dudak makyajı adeta yokmuş gibi bir imaja çizse de makyaj rutinlerinde yerini alıyor.
    Kaşların kalkık ve gözlerin çekik olduğu görüntüler 2020 yaz aylarında tüm kadınlar için daha az efor anlamına gelecek. Frida Kahlo’dan ilham alan trend kaş alma derdine kökünden çare buluyor.
    Bronz görüntüyü pekiştirmek için ise makyaj artistleri bronzer kullanımına ağırlık verilmesini tavsiye ediyor.

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