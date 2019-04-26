Yaz mevsimi kapıda! Peki bacaklarınız hazır mı?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın selülit tedavisinde kullanılan Pb serum yani ‘enzimatikHA’ hakkında birçok kadının bu sorununa çare olacak birbirinden faydalı açıklamalarda bulundu.
Cilt altında düzensiz ve aşırı yağ birikiminin kan ve lenfatik dolaşımı bozmasıyla ciltte ortaya portakal kabuğu görüntüsüne selülit deniyor. Selülit olan vücut bölgesinde kan dolaşımı yavaşlamış demektir.
Kan dolaşımı yavaşlayan bölgede damardan doku sıvısı sızar. Bu sıvı vücudun savunma mekanizması nedeniyle bağ dokusu ile sarılır. Bağ dokusunun sardığı kaçak sıvı deri altında kesecikler oluşturur. Bu keseciklerin etrafında zamanla yağ dokusunun artmasıyla oluşan düzensiz yerleşim ise vücutta portakal benzeri bir görünüme, yani bölgesel selülite neden olur.
SELÜLİT VE GENETİK FAKTÖRLER
Genetik faktörler selülit oluşumu üzerinde önemli ölçüde rol oynar. Kişinin metabolizma hızını, yağın deri altına dağılımını, dolaşım düzeylerini etkileyebilir ve tüm bu faktörler selülit gelişimini tetikleyebilir. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre selülit oluşumuna anjiyotensin dönüştürücü enzimin uğradığı mutasyonun neden olduğu gözlemlenmiştir.
Selülit oluşumu, genetik ve hormonal yapı ile yaşam tarzından etkilenir. Dolayısıyla kilosu normal, hatta normalin altında olan bireylerde bile selülit oluşma riski vardır. Erkeklerde görülen selülit oranının kadınlardan düşük olmasının sebebi, erkeklerin östrojen seviyesinin daha az olmasıdır. Östrojen seviyesi yağ birikimini ve selüliti artırdığından, kadınlarda daha fazla görülür.
BESLENME ALIŞKANLIKLARININ SELÜLİTLE İLİŞKİSİ
Sigarayı bırakın, alkollü içki ve kola, kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durun. Sade su için. Toksinleri ve zararlı maddeleri vücuttan atmak için, günde ortalama 1,5 litre su içmek gerekir. Yapay tatlandırıcılardan, renklendiricilerden ve katkılı yiyecek, içeceklerden kaçının.
Doğal olmayan ve toksinleri artıracak besinlerden uzak durun. Selülit tedavisinde tuzu asgari düzeye indirmek gerekir. Fındık, fıstık, çekirdek gibi kuruyemişleri yemeyin. Kırmızı et kullanımına ara verin. En iyisi balık tüketin. Tavuk yiyeceğiniz zaman derisini ve yağlarını çıkarın. Sizin için zor olacak, ama süt ürünleri yemeğe ara vermelisiniz. Patates, pirinç, elma, havuç su tutucu gıdalardır, bunlardan tüketmemeye gayret edin. Lifli gıdalar tüketin.
ENZİMATİKHA İLE PORTAKAL GÖRÜNÜMÜNDEN KURTULABİLİRSİNİZ
EnzimatikHA, yüksek molekül ağırlıklı hyalüronik asidin 3 enzimle uyumlu beraberliğine dayanan, içerisinde enzimlerin bulunduğu bir formül. Enzimler vücuttaki tüm biyokimyasal olayları tetikleyen, başlatan, devam ettiren protein yapısındaki ürünlerdir.
Hayatın yapı taşıdır. Bu enzimler çeşitli problemlere yönelik kullanılabilir. Yağ dokusu fazla olan bölgelerde yağı eritmekte, kötü kollajenleri ortadan kaldırırken iyi kollajen üretilmesini sağlamakta ve vücuttaki ödemi çözmektedir.
KÖTÜ KOLLAJENLERİ YIKIYOR!
Bozuk fibroz yapıların oluşumuna neden olan fibrotik markırları baskılayarak, antienflamatuar etkisiyle doku hasarının düzelmesine, düzgün yara iyileşmesine yardımcı olur. Selülit tedavisi için kullanılan EnzimatikHA, ciltteki eski ve kısalmış kollajen liflerin temizlenmesini sağlayarak cildin serbestleşmesine ve dolayısıyla dalgalı cildin düzelmesine yardımcı olur.
EnzimatikHA yeni kollajen yapımını uyararak cildin yeniden restore edilmesini ve dalgalı cilt görünümünün iyileştirilmesini hedefler. Pb serum hasarlı bölgeyi iyileştirdiği için bir estetik değil tedavi uygulamasıdır. Hekim kontrolünde yaş gözetmeksizin kullanılabilir.
Bu gibi durumlar dışında sorunlu bölgeye göre cildi gençleştirmek, yeniden forma girmesini sağlamak amacıyla da güvenle uygulanabilir. Etki süresi kişiden kişiye ve yaşam tarzına göre değişmekle birlikte uzun yıllar sürmektedir.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. A. Demet Aşkın
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