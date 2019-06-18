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Yaz sıcaklarında kalıcı makyaj önerileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Yaz sıcaklarının en üst noktalara ulaştığı bugünlerde cilt terlemeye makyajın kalıcılığı azalmaya başlıyor.

Yaz sıcaklarında kalıcı makyaj önerileri

Yaz sıcaklarının en üst noktalara ulaştığı bugünlerde cilt terlemeye makyajın kalıcılığı azalmaya başlıyor. Ancak düğünlerin, yaz davetlerinin çokça olduğu bu dönemde kusursuz görünümü kalıcı hale getirmek mümkün.
Günümüzde kadınların güzellik anlayışları değişiyor. NPD Group’un Ulusal Satın Alma Günlüğü Araştırmasına göre cilt bakım ürünleri, renkli kozmetik ürünlerine göre daha fazla tercih ediliyor. Kusursuz görünen bir makyaj için önceliğin pürüzsüz bir cilt olduğunun farkında olan kadınlar cilt bakım ürünlerinde de doğal içerikleri tercih ediyor.
Fransa’daki bağlardan elde edilen patentli içerikler ve organik üzüm suları kullanarak oluşturduğu doğal serileri ile Caudalie, cilt bakımında kadınların yanında. Caudalie’nin kült ürünleri arasında yer alan doğal formülü, özel içeriği, makyajı sabitleyen etkisi ile Beauty Elixir çok amaçlı güzellik sunuyor.
Macaristan Kraliçesi Isabella’nın “gençlik iksirinden” ilham alınarak formüle edilen Beauty Elixir; günlük nemlendiriciden önce tonik olarak kullanabiliyor. Gün içerisinde ciltteki mat görünümü almak ve tazelenmek için de kullanılabilen Beauty Elixir ayrıca yaz aylarında ferahlatıyor.
Yaz aylarında planlanan tatiller, katılınması gereken düğünler ile birlikte makyajın kusursuz ve kalıcı olması isteniyor. Beauty Elixir makyajın ciltte sabit kalması ve bozulmaması için kullanılıyor.

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