Yaz sonu artan leke problemlerine dikkat!

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, özellikle yaz sonu artan leke sorunlarına dikkat çekerek, önerilerini ve tedavi yöntemlerini bizler için anlattı.
Hepimizin bildiği gibi güneş ışınlarını kırarak zararlı etkisini azaltan havadaki ozon tabakasının, değişik etkenler ve hava kirliliği nedeniyle, zarar görmesi güneş ışınlarının daha fazla yan etki oluşturmasına neden oldu. Çok daha cildimiz üzerindeki leke oluşturucu, kanserojen etkisi fazla görülmeye başladı.
ÖNLEYİCİ TEDBİRLER YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİLMELİ
Öncelikle önleyici tedbirleri yaşam biçimi olarak öğrenmeli ve uygulamalıyız. Bunlar içinde ilk sırada genç yaşlardan itibaren 11.00-16.00 arası direkt güneş ışınlarına maruz kalmamak, korunmak gelir. Bu saatlerde güneş altında yatmamalıyız. Deniz kenarındaysak korunmalı bir yerde ve güneş koruyucularımızla oturmalıyız.
Güneş koruyucu kullanmak bir alışkanlık haline gelmeli. Kışın cildimize kullandığımız ürünlerimiz içerisinde %15-20 koruyucu,yazınsa %30-50 olması gerekir. Yani kışın dahi düşük yüzdeli koruyucu kullanmalıyız.
CİLT LEKELERİNİN PEK ÇOK NEDENİ OLABİLİR
Cilt lekesi deyince çok nedenli cilt lekeleri mevcut. Burada bahsedilen kahverengi güneş ve yaş nedeniyle oluşan ve oluşmuş lekeler. Önleyici tedbir olarak öncelikle koruyucular kullanılması yanısıra cildin besleyicilerinin ve nemlendiricilerinin ihmal etmeden kullanılması önemli. İnce, kuru ve bakımsız bir cilt erken yaşlanmaya ve lekelenmeye mahkumdur.
ÇOK YAYGIN OLABİLİR
Kahverengi güneş lekelerine solar lentigo, yaşlılık lekelerine senil lentigo diyoruz. Bunlar çoğunlukla yuvarlak kahverengi lekelerdir. Yüzde, ellerde ve dekoltede daha fazla görülür. Ayrıca melazma dediğimiz sınırları dağınık kahverengi lekeler vardır. Bunlara melazma diyoruz. Çok yaygın olabilir. Hormonal nedenlerle kullanılan ilaçların etkileşimiyle, yüze kullanılmış bazı ürünlerin etkisiyle oluşmuş yaygın, tedavisi çok zor lekelerdir.
Leke sorunları asla agresif yaklaşılmaması gerekli sorunlardır. Agresif yaklaşımlar lekelerin daha kötüleşmesine sebep olabilir. Leke sorunu genellikle tamamen düzeltilemez, hafifletilip artmasının önlenmesi en güzel başarıdır.
MEZOTERAPİ ÜRÜNLERİ İLE TEDAVİ SEANSLARI UYGULANIR
Leke tedavisinde peeling önemli sırada yer alır. Hatta ilk adımdır. Ayrıca klinik tedavinin yanısıra evde kullanmak üzere peeling ürünleri önerilmeli. Pen ve roller larla leke azaltan özel uygulamalar hafif leke tedavileridir. Yine klinikte cildi besleyen ve lekenin azalmasını sağlayan mezoterapi ürünleri ile tedavi seansları uygulanır.
PRP uygulamasıda bu tedavilerde faydalıdır. Ancak bilinmelidirki PRP lekeyi oluşturan melanine etkili değildir. Cildi gençleştirip yenilerken lekenin solgun görünmesini sağlar.
ÖZELLİKLE MELAZMA TEDAVİSİNDE OLDUKÇA DİKKATLİ OLUNMALI
Fototerapi uygulamaları klasik ve çok güvenilir leke tedavisi uygulamalarıdır. Çoklu seanslar gerekir. Lazerlerinde bu konuda yeri vardır. Fraxel ve Q switch, CO2 bunlar arasında leke için kullanılan klasik lazerlerdir. Ancak özellikle melazma tedavisi çok tecrübe ister ve çok dikkatli olunmalı. Lazerler daha invaziv uygulamalar olduğu için lekelerin daha da problemli hale gelmesine, hatta artmasına neden olabilir.
Öncelikle lekenin çok iyi analiz edilmesi ve sonra uzun vadeli tedavi planı oluşturulması gerekir. Hastanın beklentisini yükselterek hayal kırıklığı yaratılmaması önemli. Şu kesin ki, lekeleriniz mutlaka azaltılıp, sizi rahatsız etmeyecek seviyeye getirilebilir. Ancak siz de cildinizi korumayı çok iyi öğrenmelisiniz.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın
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