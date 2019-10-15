Yaz sonu artan leke problemlerine dikkat!

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, özellikle yaz sonu artan leke sorunlarına dikkat çekerek, önerilerini ve tedavi yöntemlerini bizler için anlattı.

Hepimizin bildiği gibi güneş ışınlarını kırarak zararlı etkisini azaltan havadaki ozon tabakasının, değişik etkenler ve hava kirliliği nedeniyle, zarar görmesi güneş ışınlarının daha fazla yan etki oluşturmasına neden oldu. Çok daha cildimiz üzerindeki leke oluşturucu, kanserojen etkisi fazla görülmeye başladı.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİLMELİ

Öncelikle önleyici tedbirleri yaşam biçimi olarak öğrenmeli ve uygulamalıyız. Bunlar içinde ilk sırada genç yaşlardan itibaren 11.00-16.00 arası direkt güneş ışınlarına maruz kalmamak, korunmak gelir. Bu saatlerde güneş altında yatmamalıyız. Deniz kenarındaysak korunmalı bir yerde ve güneş koruyucularımızla oturmalıyız.

Güneş koruyucu kullanmak bir alışkanlık haline gelmeli. Kışın cildimize kullandığımız ürünlerimiz içerisinde %15-20 koruyucu,yazınsa %30-50 olması gerekir. Yani kışın dahi düşük yüzdeli koruyucu kullanmalıyız.