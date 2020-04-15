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Yaz tatili iptal mi? Yazın telafi eğitimi mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.04.2020 23:09 | Son Güncelleme

TBMM'de kabul edilen Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi'nde yer alan "Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilebilecek" maddesinin ardından öğrenciler 'Yaz tatili iptal mi?', 'Bu sene yaz tatili olmayacak mı?', 'Yazın telafi eğitimi mi olacak?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yaz tatili iptal mi? Yazın telafi eğitimi mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi'ndeki "Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilebilecek" maddesi sonrası milyonlarca öğrenci yaz tatilinin iptal olup olmadığını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir" ifadesini kullandı.

İşte Selçuk'un mesajı:

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.


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Yaz Tatili Bu sene yaz tatili olmayacak mı? Yaz tatili iptal mi? Yazın telafi eğitimi mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sana başarılı milli eğitim bakanı diyenin aklından şüphe ederim bakkal dükkanı gibi her köşede okul açmak bu ülkeye ihanettir devlet öğretmen yetiştiriyor o öğretmenlerle devletin okullarında eğitimi verecek bu mantıkla gelecek nesilleri yok ediyorsunuz
ne o zaman
tatil egitimden daha onemli cunku
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