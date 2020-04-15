Yaz tatili iptal mi? Yazın telafi eğitimi mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi'ndeki "Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilebilecek" maddesi sonrası milyonlarca öğrenci yaz tatilinin iptal olup olmadığını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir" ifadesini kullandı.

İşte Selçuk'un mesajı:

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 15, 2020



