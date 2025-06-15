Yaz temizliğine hazır mıyız? Sana birkaç faydalı tüyomuz var…

İşte evin her köşesine yazı getirecek, hem pratik hem de keyifli 10 yaz temizliği önerimiz:

1. Yaz temizliği dolaplardan başlar.

Kışlık montlar, yün kazaklar, kalın çoraplar... Onların hepsiyle vedalaşma vakti. Gardırobunu baştan sona elden geçir. Giymediğin kıyafetleri bağışla, kalanları renk ve kullanım sıklığına göre düzenle. Yazlık elbiseleri ön plana çıkar.



2. Cam silmeden yaz gelmiş sayılmaz!

Bak, gerçekten söylüyorum, cam silmek terapi gibi bir şey. Camın üzerinden o gri toz katmanları gidince, dışarıdan gelen ışık bile başka bir havaya bürünüyor. Güneş içeri girince, oh mis! Üstelik bu sadece fiziksel bir temizlik değil, resmen ruhun da aydınlanıyor.

Bonus öneri: Sirke ve su karışımıyla doğal bir temizlik yap. Hem çevreye zarar verme, hem de camların ekstra parlasın.



3. Süpürgeye hazır ol!

Koltuk arası deyip geçme, orası evdeki gizli hazine alanı. Süpürgeyi kap, koltuk altlarına bir bak. Belki kayıp toka, belki bozuk para, kim bilir… Tüm kırıntıları temizledikten sonra koltukları lavantalı veya limonlu bir bezle sil.



4. Buzdolabında temizlik yapmadan yazlık alışverişe çıkmak yok!

Buzdolabının kapağını açtığında “bu kavanozu ne zaman koymuştum acaba?” diye düşündüğün oluyorsa, temizlik zamanı çoktan gelmiş demektir. Rafları boşalt, güzelce sil, tarihi geçmiş ne varsa ayıkla. Sonra meyveleri, buz gibi içecekleri öne yerleştir.



5. Halılara kısa bir yaz tatili ver.

Kış boyu ayaklarımızı sıcacık tutan halılar, yaz geldiğinde biraz fazla gelmeye başlar. Küçük halıları yıka, büyük olanları güzelce havalandırıp kaldır. Zemine basmak, hele serin seramiklere, yazın en keyifli detaylarından biri. Evin nefes alır, sen de ferahlarsın.



6. Mutfak çekmeceleri...

Kaşık-çatal çekmecesini bir aç da bak bakalım neler çıkacak? Açılmamış kürdanlar, kurumuş paket ketçaplar, belki de bozuk açacaklar... Hepsini ayıkla. Çekmeceleri sil, gereksizleri ayır, kalanları kutularla düzenle. Minimal mutfak, minimal stres.

7. Yaz temizliği banyosuz olmaz!

Banyonun köşelerinde minik sarımsı detaylar mı var? Fayans aralarını karbonat ve sirke karışımıyla fırçala. Duş başlığını sirkeye yatır, aynaları sirkeli suyla sil. Temizlik sonrası birkaç bitki, mum ya da hoş sabunla banyonu evde spa hissi veren bir köşeye dönüştür.



8. Perdeleri unutmayın.

Perdeler kış boyunca dışarının kirinden içeriyi korudu ama artık görev tamam. Tül perdeyse nazik bir yıkama yap, kalın kumaşsa önce tozunu al, sonra çamaşır makinesine gönder. O temizlik sonrası perdenin camda dalgalanışı var ya…



9. Balkonu yaz köşesine dönüştür.

Balkonun varsa çok şanslısın, yoksa pencere önü de olur. Küçük bir masa, birkaç renkli minder, biraz da çiçek ekledin mi orası senin için yazın en huzurlu köşesi olabilir. Geceleri serin serin oturup kitap okumak ya da sabah kahveni orada içmek.



10. En önemli kısım bu: temizlik yaparken sessiz olmaz.

Bir çalma listesi aç, en sevdiğin yaz şarkılarını sırala, sesini biraz aç. Evi silerken dans et, cam silerken şarkıya eşlik et. Eğlenerek yapılan temizlik, terapidir.

