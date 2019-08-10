Yazar Nuri Pakdil taburcu edildi

Sağlık Bakanlığından Ankara Şehir Hastanesinde iki aydır tedavi gören yazar Nuri Pakdil'in taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlığına kavuşan Pakdil'i hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavi sürecini yakından izlediği yazarla bir süre sohbet eden Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, tedavisi iki aydır Ankara Şehir Hastanesinde süren yazar Nuri Pakdil'in taburcu edildiği belirtildi.

7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar Nuri Pakdil, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti.

Burada başarılı bir operasyon geçiren ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınan Pakdil'in tedavisi, 12 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde devam etmişti.

