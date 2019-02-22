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Yazdığı ilk kitabı, cezaevlerine gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Osmaniyeli Gazeteci Yazar Mustafa Düzenli, tamamını cep telefonu ile anlık olaylara istinaden yerinde ve anında yazdığı, distopik edebiyatın örneklerinden olan 'İm' isimli romanını, hükümlü ve tutukların okuması için cezaevlerine gönderdi.

Osmaniyeli Gazeteci Yazar Mustafa Düzenli, tamamını cep telefonu ile anlık olaylara istinaden yerinde ve anında yazdığı, distopik edebiyatın örneklerinden olan 'İm' isimli romanını, hükümlü ve tutukların okuması için cezaevlerine gönderdi.
Mustafa Düzenli, 176 sayfadan oluşan kitabının haricinde, kendisine ulaştırılan farklı kitapları da yine aynı koli içerisinde cezaevlerindeki kütüphanelere bağışladığını söyledi.
Roman, deneme ve hikaye tarzı yazılar yazmayı sevdiğini söyleyen Düzenli, Kitabı yazarken kafasına oluşturduğu bir projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Kitabın en çok değer verildiği, değer gördüğü yer olan cezaevlerine kitap göndermek istedik. Ülkemizde daha ziyade okullara kitap gönderilir ama cezaevlerinde de insanlar kitap okumaya hasret kalıyorlar, hep aynı kitaplar olduğu için. Bizde kendi kitabımızı listesini yapmış olduğumuz cezaevlerine gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz. Türkiye'de bulunan cezaevlerinin yarısına kitap gönderme niyetim var. Çünkü gerçek anlamda kitabın değer gördüğü tek yerin, üniversiteler ve okullar kadar cezaevlerin de olduğunu düşünüyorum. Burada kitap önem görüyor. dedi.
Bütün okurlara da çağrıda bulunarak, okunmayan kitapların cezaevlerine gönderilmesini isteyen Mustafa Düzenli, Okumuş olduğunuz kitaplar, kütüphanenizin bir köşesinde kalmasın. Sizlerde okumadığınız kitapları cezaevlerine gönderim diye konuştu.
Mustafa Düzenli, ilk etapta 14 cezaevine kitap gönderiminin yapıldığını ve kastının kitaptan para kazanmak olmadığını belirterek şöyle devam etti Kitap okuyan bir tutuklu veya hükümlünün bir tanesinin hayatı değişirse inanın bana çok mutlu olacaksınız. Ben bunu yaşadım gelen mektuplardan da bunu görüyorum. Kitaplarımızı paylaşalım, herkes okusun aydınlansınlar.

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