HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yazdığı mektup, 21 yıl sonra oğluna ulaştı: "Elime geçince çok şaşırdım"

Yazdığı mektup, 21 yıl sonra oğluna ulaştı: "Elime geçince çok şaşırdım"

29.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde yaşayan Bayram Emlik (55), ‘Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası’ kapsamında 2002’de, 2 yaşında olan oğlu İsmail Can Emlik’e mektup kaleme aldı. Emlik’in mektubu, 21 yıl sonra PTT memuru olan oğlu tarafından teslim alındı. İsmail Can Emlik, "Babamın 21 yıl önce bana yazdığı mektup elime geçince çok şaşırdım. Mektubu açıp okuyunca çok duygulandım. Babamı arayıp teşekkür ettim. Bu mektubu ömür boyu saklayacağım. Benim için çok değerli" dedi.

Yazdığı mektup, 21 yıl sonra oğluna ulaştı: "Elime geçince çok şaşırdım"

Demirci beldesinde 2002’de Market ve PTT acenteliği yapan Bayram Emlik'e, PTT çalışanı bir arkadaşı tarafından ‘Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası’ konusunda bilgi verildi. Kampanya ilgisini çekince Emlik, o zaman 2 yaşında olan oğlu İsmail Can'a Cumhuriyet'in 100’üncü yılında ulaştırılması için mektup yazmaya karar verdi. Bayram Emlik'in 2 Mayıs 2002'de Aksaray’da PTT’ye teslim ettiği mektup, aradan geçen 21 yılın ardından Güzelyurt ilçesinde görev yapan PTT memuru oğlu İsmail Can Emlik’e teslim edildi.

MEKTUP YILLAR SONRA SAHİBİNE ULAŞTI

Mektubu yazdığı o yıllarda yaşadığı duyguları anlatan Bayram Emlik, “25 yıldır PTT acentesi olduğum için ben de bir nevi PTT çalışanı oldum. Oğlum da 1 yıl önce Güzelyurt PTT’de göreve başladı. Ona birkaç defa Cumhuriyetin 100’üncü yılında kendisine ulaştırılması için bir mektup yazdığımı söylemiştim. O da unutmuş ve mektubu alınca çok sevinmiş. Beni arayarak teşekkür etti. Gerçekten çok güzel bir duygu. Hem Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak hem de oğlumun PTT çalışanı olup kendine yazdığım mektubu çalıştığı kurumdan teslim alması beni mutlu etti. Cumhuriyetimiz 100'üncü yaşında. Mektubu yazalı yıllar olmuş, Oğluma böyle bir miras bıraktığım için iyi ki yazmışım diyorum” dedi.

62d8546c88efaf4d0e1ee05397133f18

‘MEKTUBU ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM’

Mektubu ömür boyu saklayacağını ifade eden İsmail Can Emlik ise “Babamın yanında market işlerine yardım ederken PTT işlemlerini de babamdan öğrendim. 1 yıl önce ise Güzelyurt PTT’de göreve başladım. Cumhuriyet’in 100'üncü yılı için babamın 21 yıl önce bana yazdığı mektup elime geçince çok şaşırdım. Mektubu açıp okuyunca çok duygulandım. Sonrasında ise babamı arayıp teşekkür ettim. Bu mektubu ömür boyu saklayacağım. Benim için çok değerli” diye konuştu. (DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yaşındaki Cumhuriyet'in ilk bebeği 'Ata'100 yaşındaki Cumhuriyet'in ilk bebeği 'Ata'
Kendi fotoğrafı kullanıldı, verdiği yanıt gündem oldu! Mete Gazoz'dan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımıKendi fotoğrafı kullanıldı, verdiği yanıt gündem oldu! Mete Gazoz'dan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımı
Korkunç olay! Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulunduKorkunç olay! Çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.