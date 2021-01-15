Yazıcıoğlu davasında sanık istihbaratçı, reddi hakim talebinde bulundu

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili Durun Özmen'in görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya; Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak, avukatlar ile partililer katıldı Dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ olduğuna dair bilgiyi paylaştığı kişilerin basına açıklamasının ardından arama- kurtarma çalışmalarının sekteye uğramasına neden olan bilgi notunu hazırlayıp çevre illere gönderdiği öne sürülen Dursun Özmen, karar duruşmasına FETÖ'den hükümlü olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Geçen haftaki 25'inci celsede mahkeme savcısının verdiği mütalaada suçunun sabit olduğu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediği Özmen'e son sözleri soruldu.