HABER

Yazılı ve resimli güzel Cuma mesajları: Dualarınızı sevdiklerinize ulaştırın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 06:15 | Son Güncelleme

Bugün Temmuz ayının son Cuma günü. İslam alemi için Cuma günün ayrı bir yeri vardır. Bu mübarek günde cemaat bir araya gelir ve Cuma namazına gider. Bugün gerek sevdiklerine iyi dileklerini iletmek gerek de mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşmak için insanlar güzel Cuma mesajları paylaşacaklar. İşte sizler için derlediğimiz Cuma mesajları...

Yazılı ve resimli güzel Cuma mesajları: Dualarınızı sevdiklerinize ulaştırın

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Gün boyunca ama özellikle de sabahtan Cuma namazına kadarlık sürede pek çok kişi sevdiklerine ve yakınlarına Cuma mesajları gönderecekler. Temmuz ayının bu son Cuma için siz de Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter vb.den paylaşım yapacaksanız haberimizde yer verdiğimiz orijinal Cuma mesajları ile kısa, uzun cuma mesajları derlemelerinden faydalanabilirsiniz.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Rabbimiz bu Cuma günü mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuma günü hayırlara vesile olsun.

Bizim için olduğu gibi Rabbimizin sevdiği kullarından olursunuz inşallah. Mübarek Cuma gününde nurlar üzerinizde, dualarınız, namazlarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar...

cuma-mesajlari-2018

Mübarek Cuma gününüzde hastalar şifa, yoksulluklar derman, herkes huzur ve mutluluk bulsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbimiz sizi, bizi ve yakınlarımızı sevdikleri kullardan eylesin. Hayırlı cumalar...

Rabbimizin imanı samimi ve sağlam, çalışkan, minnettar kullarından olmamız dileğiyle Cuma gününüz mübarek olsun.

Bir Cuma sabahı daha geldi. Sabahlar, akşamları akşamlar sabahları getirsin; aç ellerini göğe kıl namazını, et duanı ki sağlığımız huzurumuz daim olsun. Hayırlı Cumalar...

Rabbimiz mübarek Cuma gününde namazımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Son nefesimizde Kelime*i tevhid getirmeyi nasip etsin, sevdiklerimizin, yakınlarımızın günahllarını af eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

Rabbim, Allah'ım Bu mübarek günde dualarımızı, tövbelerimizi kabul et, gönlü imanla dolup taşan, sevaplarını eksik etmeyen bu fakirleri, sevdiğin kulların arasına al. Amin! Hayırlı Cumalar...

KISA CUMA MESAJLARI

İçinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Hayırlı cumalar dilerim.

cuma-mesajlari-2018

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

Allah'ım, kin, kibir ve kim ne der hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmemizi nasip eyle.

Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin.

UZUN CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz sevdiğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

cuma-mesajlari-2018

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun. Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun… Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kağıthane'de minibüs devrildi: 2'si ağır 3 yaralıKağıthane'de minibüs devrildi: 2'si ağır 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cuma mesajları resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Tarkan paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı

Tarkan paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı

Trump onayladı! İdamlar tekrar başlıyor

Trump onayladı! İdamlar tekrar başlıyor

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kağıthane'de minibüs devrildi: 2'si ağır 3 yaralı

Kağıthane'de minibüs devrildi: 2'si ağır 3 yaralı

Adıyaman'da polislere silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı! 16 milyon lira devretti

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme!

Cuma mesajları 2019: 26 Temmuz için paylaşıma uygun güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.