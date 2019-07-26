Yazılı ve resimli güzel Cuma mesajları: Dualarınızı sevdiklerinize ulaştırın

Bir mübarek Cuma gününe daha geldik. Gün boyunca ama özellikle de sabahtan Cuma namazına kadarlık sürede pek çok kişi sevdiklerine ve yakınlarına Cuma mesajları gönderecekler. Temmuz ayının bu son Cuma için siz de Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter vb.den paylaşım yapacaksanız haberimizde yer verdiğimiz orijinal Cuma mesajları ile kısa, uzun cuma mesajları derlemelerinden faydalanabilirsiniz.

ORİJİNAL CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları listemize sizin için hazırladığımız orijinal Cuma mesajları ile başlıyoruz.

Sıkıntıya, dara düştün mü yüzünü düşmesin; temiz vicdanın ve gönlünle çalışmaya, çabalamaya, sabretmeye devam et. İnan ki Yaradan kaldırır seni ayağa. Mübarek Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Rabbimizin yarattığı ve can verdiği bu dünyada tüm güzellikler ve iyilikler sizlerle olsun. Hayırlı Cumalar...

Rabbimiz bu Cuma günü mübarek günlerde dualarımızın kabul etsin, ebediyette sevdiklerimizle buluşmayı nasip etsin. Siz ve sevdiklerinizin cuma günü hayırlara vesile olsun.