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  4. Yazın bu ürünü kullanmak sivilceye neden oluyor! Doğru cilt bakımı nasıl olmalı?

Yazın bu ürünü kullanmak sivilceye neden oluyor! Doğru cilt bakımı nasıl olmalı?

11.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesi için cilt bakımı yapılıyor. Ancak cilt bakımı kişilere göre değişiklik gösteriyor. Cilt bakımında kullanılan yanlış ürünler cilt problemlerine neden olabiliyor. Özellikle yaz ayında sürülen güneş kremleri, makyaj malzemeleri cildin daha kolay yağlanmasına neden oluyor. Bu sebeple cilt temizliğinizi aksatmamak gerekiyor. Fakat cilt bakımı için kullanılan bazı ürünlere dikkat etmek gerekiyor.

Yazın bu ürünü kullanmak sivilceye neden oluyor! Doğru cilt bakımı nasıl olmalı?

Cilt temizliğini düzenli olarak yapılması cilt sağlığı için önem taşıyor. Gün boyunca gözle görülen ve görülmeyen pek çok kir, makyaj gibi etkenler cilde yapışarak gözeneklerin tıkanmasına sebep oluyor. Cildin problemlerini çözmek için doğru cilt bakımı yöntemlerini kullanmak gerekiyor. Özellikle yaz ayında makyaj ürünlerinden daha fazla uzaklaşılıyor. Cildinizin makyajsız da pürüzsüz ve sağlıklı görünmesi için 5 önemli adım bulunuyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Kemali Güneş, yaz mevsiminde oluşabilecek cilt problemlerinin önüne geçmek için 5 adımda yaza hazırlık reçetesini sıraladı.

GÜNEŞ KREMİ OLMADAN DIŞARI ÇIKMAYIN

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Güneş kremi yaz aylarında kullanılmaya başlanıyor olsa da güneş ışınlarının etkilerinden korunmak için her mevsim güneş kremi kullanılması gerekir. Cilde zarar veren UVA ışınları, cildin kırışmasına ve erken yaşlanmasına sebep olur. Bu yüzden güneş koruyucu tercih edilirken; UVA karşı korumalı, cilt yapısına uygun ve en az SPF 30 korumalı olmasına dikkat edilmeli. Yaz mevsiminde maruz kaldığımız zararlı güneş ışınlarından korunmak için dışarıya çıkmadan 20 dakika önce ürün cilde yedirilmelidir.

SİVİLCESİZ BİR CİLT İÇİN YAĞLI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

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Kışın yıpranan cilt bariyerini, yazın sıcağından, nemden ve terden korumak için doğru bakım ürünlerini tercih etmek oldukça önemli. Özellikle artan hava sıcaklıkları gözenekleri tıkamasıyla birlikte sivilcelere ve siyah noktaya neden olabiliyor. Bu yüzden yaz mevsiminde günlük kullanım için yağsız içerikli su bazlı nemlendirici ve koruyucu ürünlerin tercih edilmesi gerekir.

NEMLENDİRME AŞAMASINI ATLAMAYIN

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Güneş ışınları cilt yapısını kurutur, kuruyan cilt ise zamanla yaşlanır. Cilt ne kadar nemli olursa cilt bariyeri de dış etkenlere karşı güçlü olur. Günlük olarak kullanılan ürünler (krem, serum vb.) cildin üst tabakasını nemlendirir. Ancak cildin derinlemesine nemlendirilebilmesi için bazı uygulamalar gerekebilir. Özellikle aminoasit, mineral, enzim ve vitaminlerin bir arada enjeksiyon edilmesiyle uygulanan mezoterapi yöntemi, cilt yenileme, cildi nemlendirme, cilt kalitesini arttırma ve cilt lekelerinin tedavisi için tercih edilen yöntemler arasında yerini alıyor.

CİLDİNİZİ TEMİZLEMEDEN UYUMAYIN

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Her mevsim olduğu gibi yaz mevsiminde de cilt temizliğine özen göstermek kaçınılmaz bir rutin olarak devam ediyor. Sıcak hava ile birlikte terleyen cildin yağlanma eğilimi artıyor. Ayrıca deniz ve havuz suyunun etkisi de güneş ışınlarıyla birleşince ciltte oluşan kuruluklar, yağlanmanın da önüne geçebilir. Bu yüzden yaz mevsiminde hassaslaşan cildi nazikçe temizlemek gerekiyor. Bu noktada cildi yormayacak ürünlerin tercih edilmesi önem taşıyor

DAHA ÇARPICI BAKIŞLAR İÇİN GÖZ ÇEVRESİ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

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Göz çevresi, yüz bölgesinin en hassas alanını oluşturuyor. Yıpranmaya yatkın olan göz çevresi yaşlılık, yorgunluk gibi belirtileri kolaylıkla belli ediyor. Bu nedenle güneş ışınlarının en tehlikeli ve yakıcı olduğu 12 ile 15 arasındaki zaman diliminde göz çevresini korumak gerekiyor. Ayrıca güneş etkilerinden korunmak için güneş gözlüğü kullanmak ve nemlendirici kullanmak göz çevresi bakımının olmazsa olmazları arasında yerini alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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