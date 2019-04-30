Yazın burun estetiğinde bunlara dikkat

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, “Hatta okulların tatil olması ve çalışan hastaların uzun zamanlı izin alabilmelerinin daha kolay olduğu bir dönem olması nedeniyle yaz ayları sıklıkla ameliyat ve ameliyat sonrası süreç için oldukça ideal olabilmektedir. Ama, yaz aylarında yapılan cerrahi sonrası iyileşme süreçleri ekstra dikkat gerektirir. Cildinizi güneşten koruyun . Burun estetiği ameliyatı sonrasında, cilt ultraviyole ışınlarına karşı daha hassastır. İyileşme döneminde cilt güneşe karşı daha reaktiftir bunun sebebi ise dokudaki değişikliklerdir . Bu nedenle uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Günlük aktivitelerinize elbette devam edebilirsiniz, ameliyat sonrası ilk 6 hafta içerisinde eğer bir deniz tatili planladıysanız, yüzünüzü ve özellikle burnunuzu büyük bir şapka yardımıyla güneşten korumalı ve 50 faktör güneş kremini gün içerisinde bir kaç defa yüzünüze ve burnunuza uygulamalısınız” dedi.

Güneş gözlüğünün takılmaması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Baykal, “Gözlerinizi güneş ışınlarından korumak istemeniz elbette çok önemli ama ameliyat sonrası burnunuzun iyileşme süreci de en az o kadar önemli. Bir şapka yardımıyla gözlerinizi güneş ışınlarından korumanız oldukça kritiktir. Güneş gözlükleri burnunuzun üzerine baskı uygular ve iyileşme sürecinde bu durum burunda deformasyona sebep olmaktadır. Güneş gözlüklerini ameliyattan minimum 4 hafta sonra kullanmaları konusunda tavsiye ederiz. Burnunuzu kuru tutun. Evet denize ya da havuza bu sıcak yaz günlerinde bir dalıp çıkmak oldukça ferahlatıcıdır fakat burun estetiği ameliyatı olmuş hastalarımızın ameliyat sonrası en az 4 hafta süreyle su altına dalmaları, başlarını suya sokmaları doğru değildir. Doktorunuzdan iyileşme ile ilgili sonuçları almadan denize ya da havuza girmeyin. Ameliyat sonrası erken dönem yüzmek buruna farklı açılardan pek çok zarar verebilir. Klor ve tuzlu su burun kanalında tahriş ve enfeksiyona sebep olabilir ya da yüzünüze gelebilecek bir dirsek darbesi olumsuz sonuçlara neden olabilir” diye konuştu.