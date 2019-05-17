KADIN

Yazın estetik ameliyat olacaklara önemli uyarı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aslı Can, yaz aylarında estetik ameliyat planlayanları uyardı. Dr. Can, alınacak basit önlemlerle estetik operasyonun başarısının artırılabileceğini söyledi.

Yazın estetik ameliyat olacaklara önemli uyarı

Özellikle kadınların olduğu yüz ve vücut estetiği ameliyatlarında yaz ayları öncesinde talebin arttığına dikkat çeken Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Aslı Can, bir çok kişinin ‘yazın estetik ameliyat olma’ noktasında çekinceleri olduğunu söyledi.

Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da rutin olarak estetik ameliyat yapıldığını vurgulayan Dr. Can, “Yaz aylarında yapılan estetik operasyonlarda hastaların dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Örneğin; yüz germe, karın germe, liposakşınla vücut şekillendirme, popo estetiği, kol ve bacak germe, jinekomasti ameliyatı gibi estetik ameliyatlar sonrasında hastalarımıza belli bir süre korse kullanımı öneriyoruz. Elbette korse yaz dönemi de kullanılabilir. Aşırı sıcaklarda korse kullanımları rahatsız edici olabiliyor. Özellikle sıcağa hassasiyeti fazla olan hastalarımızın bu durumu göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Meme küçültme ya da büyütme ameliyatları, kol germe ameliyatı, jinekomasti ameliyatı gibi meme bölgesi ve kol bölgesini içeren ameliyatlar sonrasında ise bir süreliğine kol hareketlerini kısıtladıklarını ve ortalama 1 aylık süre zarfında yüzmeyi yasakladıklarını ifade eden Dr. Can, şöyle devam etti: "Yine her ameliyat sonrası güneş ışınları ameliyat bölgesinde lekelenmelere ciltte renk değişikliğine sebep olabiliyor. Yaz dönemi güneşe maruziyet artacağından özellikle daha da dikkatli olunmalı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay dikkatli bir şekilde güneş koruyucu kullanmak bu tür sıkıntıların görünmesini engelleyecektir. Yazın tatil yapmayı da planlayan hastalarımıza, bu bilgiler ışığında, ameliyattan ortalama 1 aylık bir süre bitimi sonrası tatil organizasyonu yapmayı, planlarının aksamaması açısından özellikle öneriyorum."

Kaynak: İHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hem cesurlar hem de frikik vermiyorlar! Peki ünlüler bunu nasıl yapıyor? Hem cesurlar hem de frikik vermiyorlar! Peki ünlüler bunu nasıl yapıyor?
Psikiatrik durumun kozmetik cerrahiye etkisiPsikiatrik durumun kozmetik cerrahiye etkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik operasyon yazın estetik yaptırmak

En Çok Okunan Haberler

Hadise o fotoğraflarını ilk defa paylaştı!

Hadise o fotoğraflarını ilk defa paylaştı!

'Sütyen sevmeyen ünlüler' kervanına katıldı

'Sütyen sevmeyen ünlüler' kervanına katıldı

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Beğeni yağdı! "Hayatına böyle girsem..."

Survivor'da korku dolu anlar!

Survivor'da korku dolu anlar!

'Nasılsa uzar' diyerek zaman kaybetmeyin

'Nasılsa uzar' diyerek zaman kaybetmeyin

Ramazanda ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?

Ramazanda ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Beklenmedik anlarda mükemmel görünmenin 6 sırrı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gelinlik alay konusu oldu! 'Kullanılmış tampona benziyor'

Gelinlik alay konusu oldu! 'Kullanılmış tampona benziyor'

Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hem cesurlar hem de frikik vermiyorlar! Peki ünlüler bunu nasıl yapıyor?

Hem cesurlar hem de frikik vermiyorlar! Peki ünlüler bunu nasıl yapıyor?

Psikiatrik durumun kozmetik cerrahiye etkisi

Psikiatrik durumun kozmetik cerrahiye etkisi

Hepimiz yapıyoruz! İşte en popüler güzellik hataları

Hepimiz yapıyoruz! İşte en popüler güzellik hataları

Botoks yaptırırken bunlara dikkat edin!

Botoks yaptırırken bunlara dikkat edin!

Gelinler! Makyajınızda bunlara dikkat

Gelinler! Makyajınızda bunlara dikkat

72. Cannes Film Festivali'nde ünlülerin kırmızı halı şovu

Kırmızı halıda şov zamanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.