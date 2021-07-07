Yazın gelmesiyle kamp yapmaya hazırlananlar için kaçırılmayacak 20 ürün

Tatil kavramı herkes için farklı anlamlar taşıyor. Kimileri konaklama merkezlerine giderek “her şey dahil” seçeneğini tercih ederken kimileri ise doğayla baş başa kalmak istiyor. Peki, kamp yapmaya karar verdiniz ama hangi malzemeleri yanınıza almanız gerektiğini mi bilmiyorsunuz? Öyleyse, sizler için hazırladığımız ve kamp sırasında konforunuzu artıracak 20 ürünü incelemenizi öneririz.

1- Dayanıklılığın ve konforun adı: Husky

Çadır tercihinizi yaparken, doğada kaldığınız süre boyunca sizi yağmurdan, aşırı sıcak ve soğuktan koruyacak etkili bir ürün seçmeniz faydalı olacaktır. Husky Burton 2+1 Çadır, kaliteli malzemesiyle tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürün.

Husky Burton 2+1 çadıra BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Kamp ateşinde ziyafet hazırlamaya ne dersiniz?

Kampların en zevkli yanı ateş etrafında toplanmak ve bir şeyler pişirmektir. Bu ateş üstü ızgara modülü size bunu yaparken çok yardımcı olacak! Üstünde ister yemeğinizi yapın, isterseniz de çayınızı ve kahvenizi demleyin!

Evolite Ateş Üstü Izgara’yı BURADAN inceleyebilirsiniz.

3 - Victorinox çakı ile her şey çok daha kolay

Çakı denilince akla ilk gelen marka hiç kuşkusuz ki, Victorinox’tur. İçinde minik makası, tirbüşonu, bıçağı, törpüsü ve benzeri her şey bulunan bu minik çakı, kampta kurtarıcınız olacak!

Victorinox VT Çakı’ya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4 - Yaz aylarında da uyku tulumu şart!

Kış aylarında kamp daha çok tercih edilir ve uyurken sıcak hissetmek için uyku tulumları birebirdir. Yaz aylarında kamp yapanlar için kalın uyku tulumları fazla gelecek gibi gözükse de, serin yaz akşamlarından açık havada uyumak için yanınızda bulundurmanız gereken bir malzemedir.

Husky Musset-3C Uyku Tulumu’nu BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- İlk yardım çantasız kampa gitmeyin!

Sağlık her şeyden önce gelir! Kampınızı kurduğunuz yer, her zaman merkeze yakın olmayabilir vaya bir sağlık kuruluşuna… Ayrıca, kamp yerinde iş yaparken, küçük yaralanmalara da oldukça sık rastlanır. Olası bir sorunla karşılaşmanız halinde, yanınızda bir ilk yardım çantası bulundurmanız, kötü ihtimallerin önüne geçmek için oldukça önemlidir.

İlk yardım çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Odun kesmek için balta, kamp işleri için çekiç, bozulan ekipmanlar için tamir seti...

Kamp ateşi için veya yemek pişirmek için odun toplamanız mı gerekiyor? Öyleyse bir kamp baltasına ihtiyacınız olacak. Ayrıca, çadırınızı sabitlemek için bir çekice ve ekipmanlarınız için bir alet çantasına ihtiyacınız olacak. Bu çok amaçlı kamp baltası tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter.

Kamp baltasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Arkadaşlarınızla bu portatif masada lezzetli yemekler yiyeceksiniz

Kamp sırasında hazırladığınız birbirinden güzel yiyecekler ve içecekler için Sharprepublic katlanabilir kamp masası size kolaylık sağlayacak. Rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu masa, oldukça kolay kuruluyor. Kaliteli ve dayanıklı malzemesi ile beklentinizi fazlasıyla karşılayacak bu ürünün fiyatı da çok uygun.

Sharprepublic Alüminyum Katlanabilir Kamp Masası’nı BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Yönsüz kalmamak için cebinizde pusula olması şart!

Doğaya çıktığınızda “yanımızda akıllı telefonlarımız var; yol bulmak kolay” diye düşünebilirsiniz ama bataryanın boşalması ve hat kesilmesi gibi sorunlar doğada sıklıkla yaşanır. Kamp alanlarında karşılaşabileceğiniz bu soruna karşı cebinizde bir pusula bulundurmanız gerekir. Hem ayrıca, doğa ile başbaşa kaldığınızda ve yönünüzü bulmak için pusula, güneş ve yıldızlardan yardım aldığınızda, dijital cihazlara bağlı kalmamak sizi fazlasıyla mutlu hissettirecek.

DaMohony çok fonksiyonlu pusulaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Sandalyenizin arkasına yaslanın ve doğanın sesini dinleyin!

Kamp sırasında bir manzarayı izlerken, yemek yerken veya ayağınızı uzatıp rahat bir rahatlığı gün geçirmek istediğinizde, Preseat Kamp Sandalyesi size uzun yıllar konforlu bir kullanım sağlayacak. Özel çantası ile kolay taşınan, sağlam bir ürün.

Kamp sandalyesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Karanlıkta ışıksız kalmayın

Bir kampçının yanında bulunması gereken bir diğer olmazsa olmaz malzeme kamp feneridir. Doğa yürüyüşlerinizde, akşam doğada oturduğunuzda veya çadırınızın içinde en çok işinize yarayacak malzemedir.

Kamp fenerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

11- Duş almadan olmaz!

Kamp severlerin en büyük sorunlarından biri de temizlik. Doğal ortamda yapacağınız aktiviteler sonucunda terleme ve kirlenme durumu sizi rahatsız edebiliyor. İşte tam da bu noktada, sizi bunu dert etmekten kurtaracak harika bir ürün var: Kamp Duşu... Bu sayede, kamp sırasında evinizde olduğu gibi rahatlatıcı bir duş alabilirsiniz!

Kamp duşuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

12- Böcek ilacınızı yanınıza almayı unutmayın!

Tatil boyunca kabarmak ve kaşınmak istemiyorsanız mutlaka bir böcek ilacı ya da bu spreylerden edinmelisiniz!

Böcek ilacına BURADAN ulaşabilirsiniz.

13- Elektriğinizi doğadan karşılayın

Akıllı telefonlarımızın ve çeşitli elektronik aletlerimizin sürekli olarak şarj edilmesine ihtiyacımız var. Özellikle doğada tek başına konaklamak istemeyenler için taşınabilir güneş enerjisi paneli çok önemli bir ihtiyaç. Anself USB Solar Charger 20W Taşınabilir Güneş Paneli ile ister elektronik cihazlarınızı, isterseniz de aydınlatma gereçlerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Diğer taşınabilir güneş enerjisi panellerini BURADAN inceleyebilirsiniz.

14- Güneşe ve yağmura geçit vermeyin

Ne gerek var şimdi, yer tutar zaten demeyin! Aşırı güneş ve yağmurda büyük kurtarıcı tenteler, katlandığında da kamp çantanızda minicik bir yer işgal ediyor.

IPOTCH Dış Mekan Kamp Tentesini BURADAN inceleyebilirsiniz.

15- Çok işlevli yemek masası ile her şey daha kolay

Hem yemek masanız, hem de soğutucunuz bir arada olsun istemez misiniz? Aradığınız set burada! Rulo Dış Mekan Soğutucu ve Mobilya Seti, bünyesinde bulunan soğutucu, açılan bölmeleri ile oluşturduğu masa ve iki sandalyesi ile çok kullanışlı bir ürün. Bu ürüne bayılacaksınız!

Rulo Dış Mekan Soğutucu ve Mobilya Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

16- Dermaderm güneş kremi ile cildinizi koruyun

Deniz kenarında kamp yapmıyor olsanız bile yine de kendinizi güneşten korumanız gerekiyor. Çünkü kamp alanının rüzgarında ve temiz havasında ne kadar hızlı yandığınızın farkında bile olmayacaksınız!

Dermaderm Güneş Kremi 50+ faktörü BURADAN ulaşabilirsiniz.

17- Stanley ile sıcak yemeklerinizi en iyi şekilde muhafaza edin

Kamp alanlarında ve hayatınızın her alanında yemeğinizin sıcaklığını ve tazeliğini koruyan mükemmel bir yemek termosu. Bu yemek termosu kaliteli malzemesi ile yemeklerinizi sağlıklı bir şekilde saklama imkanı sunar.

Stanley Adventure Vakumlu Yemek Termosu’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

18- Rahat ayakkabı önemli

Eğer kampa ve doğal ortama rahat bir spor ayakkabı ile çıkmazsanız, pişman olabilirsiniz…

Salewa MS MTN Trainer Lite GTX yürüyüş ayakkabısına BURADAN ulaşabilirsiniz.

19- Termos ile soğuk suyunuzu hep yanınızda taşıyın

İçeceklerinizin keyfini ister sıcak, ister soğuk olarak uzun süre çıkarmanızı sağlayacak Stanley çift kilitli termos yanınızda olması gereken bir ürün. Kaliteli çelik malzemesi ve sızdırmaz yapısı ile kamp serüvenlerinizde ki en iyi arkadaşınız olacaktır.

Çift kilitli termosa BURADAN ulaşabilirsiniz.

20- Germe halatı

Germe halatının sadece tırmanmak için işe yarayacağını düşünmeyin! Ayrıca ıslak kıyafetleri asmaktan, çadırınızı sabitlemeye kadar her şeyi pratik hale getirmek için bu düzeneğe ihtiyacınız olacak. Bu germe halatı tam size göre!

Germe halatına BURADAN ulaşabilirsiniz.



