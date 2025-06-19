Yazın kesinlikle uzak durmanız gereken kumaş türleri

1. Listenin ilk sırasında elbette polyester var.



Polyester aslında plastik türevi bir sentetik kumaş. Dışarıdan bakınca kumaş güzel durabilir ama vücuda hava aldırmaz ve kumaşın kendisi nefes almaz. Üstüne sıcak bir gün eklenince kol altı haritası gibi ter lekeleriyle gün geçirme garantili. Moda markalarının çok sevdiği bir kumaş ama yazın bu kumaşı kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Yazlık tişörtlerde bile karşımıza çıktığında “Neden?” diye sormamak elde değil.

2. Akrilik kumaştan da bahsedelim.



Kışlık kazakların yan ürünü gibi düşünebiliriz. Sıcağı üstünde tutar ve nefes almaz. Yazın akrilik kumaşlı kıyafetlerle hem cilt nefes alamaz hem de sentetik olduğu için vücudun ısısını içeride tutar. Terlemenin yanında tahriş ve kaşıntı gibi küçük sürprizleri de olabilir.

3. Naylon kumaşı es geçeceğimizi düşündüyseniz yanıldınız.



Özellikle spor kıyafetlerinde ya da plaj kıyafetlerinde denk geliyoruz. Su tutmuyor olması avantaj gibi durabilir ama hava geçirmediği için terlediğin an kendini naylon poşet içinde yürüyormuş gibi hissedebilirsin. Bir de üzerine yapışma huyu var. Yani hem terliyor hem de kendini sarmalayan bir kıyafetle kalıyorsun.

4. Kadife kumaşı da ele alalım. Özellikle sentetik olanlardan.



Bu kumaş yumuşacık olabilir ama yaz için hiç de uygun değil. Dokununca yumuşacık ama yaz mevsiminde tercih edilmemeli. Terle bir araya gelince tam anlamıyla bunalım yaşatıyor. Üstelik sentetik kadifelerde durum daha da kötü. Çünkü ısıyı üstünde tutuyor, ağırlaşıyor ve giyince cidden yoruyor. Bazı markalar yazlık kadife gibi şeyler üretmeye çalışıyor ama ne kadar yazlık olduğu tartışılır.

5. Suni deriyi giymek istemezsiniz ama o gaflete düşmemeniz için bundan da bahsedeceğiz.



Şık olabilir ama sıcak havada giyince "Keşke giymeseydim..." dedirtir. Suni deri bazı kombinler çok şık durabilir ama yaz ortasında suni deri etek ya da pantolon giymek biraz cesaret işi. Çünkü o kumaş nefes almaz. Vücudu sarar ve ısıyı içeri hapseder. Giydikten sonra birkaç saat içinde kendini kendi içinde mühürlenmiş gibi hissedebilirsin. Hele bir de oturup kalktıysan o sıcakla birlikte çıkardığı sesleri anlatmayalım...

6. Rayon (viskon) kumaş pamuk gibi görünür ama sadece bir kandırmacadır aslında.



Rayon aslında doğal selülozdan yapılan yarı sentetik bir kumaş. İlk bakışta pamuk gibi yumuşak gelir ama işte sıcakla sınandığında pek dayanıklı değil. Çok çabuk terletir ve suyu emer ama ter hiç buharlaşmaz. Sonra bütün gün ıslak ıslak üstünde kalır. Üstelik ütüsü de dert, şekli de çabuk bozulur. O yüzden yazın viskon giymeyi düşünüyorsan bir daha düşün. Ya da en azından oranı düşük olanlara yönel.

7. Saten kumaşlar şık görünür ama yazın giyince kötü hissettirir.



Satenin o parlak ve kaygan havası göz alıcı olabilir ama özellikle polyester bazlı olan satenler yaz sıcaklarında hiç konforlu bir deneyim sunmuyor. Vücuda yapışır, hava almaz ve nemi önemli ölçüde içeride tutar. Bir de parladığı için ter lekeleri ve buruşmalar çok daha net gözükür. Giydiğin an harika hissedersin ama birkaç saat sonra o hissiyat kaybolur ve yerini pamuklu kıyafetler alır.

8. Denim kumaşları sadece kışın tercih etmenizi öneriyoruz. Yazın hepsini saklayın.



Kabul edelim ki denim pantolon çok şık duruyor ama yazın her denim kumaş dost değil maalesef ki. Özellikle kalın denim kumaşlar nefes almaz ve vücudu sıkıca sarar. İçinde esneme payı yoksa hareket ettikçe rahatsız eder, terletir ve hatta tahrişe neden olabilir. “Ben yazın da kot giymek istiyorum.” diyorsan daha ince dokulu, esnek ve pamuk oranı yüksek olanlara yönel. Yoksa sabah giydiğin o mom jeans, akşama doğru skinny jeans'e evrilebilir.