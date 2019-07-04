Yazın sağlıklı beslenmenin püf noktaları! Dört yapraklı yonca modelini uygulayın

Bilecik'te görevini yürüten Diyetisyen Özlük, yaz sıcaklarında beslenmede belirli değişiklikler yapılmasının sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşıdığı söyledi. Sıcakların artmasıyla birlikte vücudun daha fazla su attığını ve günde 2.5-3 litre civarında su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Ece Özlük, sözlerine şöyle devam etti; "Kızartılmış besinlerden uzak durun ve beslenmenizde dört yapraklı yonca modelini uygulayın. Yeşil yapraklı sebzeleri tüketin.Vücut direncinizi artırmak için mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketin. Günde 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli. Özellikle yeşil renkli sebzeler folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tercih edilmeli. Sağlıklı beslenmek için yağlı yiyeceklerden uzak durun. Kızartma ve kavurma gibi yağlı besinler yerine daha çok ızgara, fırında, buğulama yöntemleriyle yapılmış yiyecekler tüketin. Sağlıklı besleneceğim diye meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Çünkü meyvenin içeriğindeki şeker miktarı hızlı kilo artışını beraberinde getirebiliyor. Tatlı tüketiminde hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha doğru bir tercih. Ancak aşırıya kaçmayın."

GAZLI İÇECEKLER, AŞIRI ÇAY VE AŞIRI KAHVE TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Yazın su içmenin önemine değinen Özlük, "Yaz aylarında sağlıklı beslenmede dikkat edilmesi gereken en önemli konu su tüketimi. Sıcaklıklarla birlikte vücuttan su atımı da artacağı için kilo başına 30 ml su tüketmeyi ihmal etmeyin. Günlük su tüketimini 2,5-3 litre civarında tutmak sağlık açısından oldukça önemli. Ayrıca egzersiz yaptığınızda da daha fazla su tüketmeye özen gösterin. Gazlı içecekler tüketmeyin. Sıvı ihtiyacının karşılanması ve serinlemek için suyun dışında süt, ayran, maden suyu, şekersiz limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekleri de tercih edebilirsiniz. Gazlı içecekler, aşırı çay ve aşırı kahve tüketiminden kaçının" dedi.

DÖRT YAPRAKLI YONCA MODELİ BESLENME

Diyetisyen Ece Özlük, dört yapraklı yonca modeli beslenilmesi gerektiğini anlatarak, "Sağlıklı beslenme için günlük beslenmenizde 4 yapraklı yonca modelini uygulayın. Bu yeterli ve dengeli beslenmenize yardımcı olacaktır. 4 yapraklı yoncanızı 4 ana besin grubundan oluşturun. Her yaprak 1 besin grubunu oluşturmaktadır. Bu gruplar; süt ve ürünleri grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık), et-kuru baklagiller-yumurta-peynir, ekmek-tahıl grubu (ekmek, makarna, pilav, çorba) ve meyve-sebze grubudur. Doygunluk hissi, yemek yendikten 15-20 dakika sonra hissedilmeye başlanıyor. Bu nedenle yavaş yavaş yemek yemeye özen gösterin. Yemek esnasında lokmalar arasında yemeğinize sık sık ara verin" ifadelerine yer verdi.