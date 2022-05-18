Yazın salaşlığını evinizin dekorunda hissettirmek için en güzel makrome süs önerileri

Özellikle son senelerde çok sevilen makrome dekorasyon ürünlerinin büyük boyda olanları salon ve yatak odalarının duvarlarını süslüyor. Makrome kırlent kullanımı da bulunduğu ortama eşsiz bir hava katıyor. Kahverengi, yeşil, turuncu, sarı gibi canlı renkler ve soluk toprak renkleri ile çok yakışan makrome örgüler, pastel renklerle de oldukça tercih ediliyor. Evinize doğal bir hava katacak, ferah ve salaş bir atmosfer yaratacak birbirinden farklı renk, ebat ve tarzda makrome aksesuarları ile karşınızdayız.

1. Duvarınızı şık bir makromeyle süsleyerek evinizi daha göz alıcı hâle getirebilirsiniz

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Evinizin atmosferini tamamen değiştirecek, ince el işçiliğiyle hazırlanan iddialı bir makrome duvar süsü arıyorsanız inceleyeceğimiz ürün tam size göre! Odanızın duvarlarının boş durmasından şikayetçiyseniz seçeceğiniz tek parça ile odanızın havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Uzun püskülleri, harika detayları ile Mimosa Makrome Perde, düz çıtaya örülmüş yapısı ile düzgün bir görünüm sunuyor. %100 pamuk makrome ipten örülen bu aksesuar, 100 cm x 200 cm ölçülerine sahip. Perde olarak da kullanabileceğiniz bu uzun püsküllü makromeyi mutfak, salon, oturma odası ve yatak odanızda tercih edebilirsiniz.

2. Küçük aksesuarlar ev dekorasyonunun tamamlayıcı parçaları

Makrome örgü, ev dekorasyonunda genellikle duvar süsü olarak karşımıza çıkıyor. Eğer daha küçük ve dekoratif ürünler arıyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz. Sıradaki ürün, evinizin bohem havasına kolaylıkla uyum sağlayıp uygun fiyatı ile kalbinizi fethedebilir. MusMir Makrome Solisya Krem Yuvarlak Makrome Bardak Altlığı’nı 12 cm x 12 cm boyutları ile bardak altlığı olarak kullanabileceğiniz gibi küçük saksı ve mumların altına koyarak da değerlendirebilirsiniz. Açık krem rengi ve sarmal örgü yapısı ile her renk mobilya ve eşyaya kolaylıkla uyum sağlayacak bu makrome bardak altlığına mutlaka şans vermelisiniz!

3. Makrome ve raf bir arada!

Duvarınızda raf ve makromeyi beraber kullanmak istiyorsanız sıradaki ürün tam sizlik! Mükemmel makrome örgüleri arasına yerleştirilen rafıyla hem çok kullanışlı hem de dikkat çekici bir ürün olan ME TERRA Krem Makrome Raflı Duvar Süsü, 50 cm x 70 cm ebatlara sahip. Raf detayı sayesinde saksı ve biblolarınızı hoş bir görünüm ile sergileyebilirsiniz. %100 pamuk iplikten örülen krem renkli makrome süsü, odanıza kolaylıkla uyum sağlarken püskülleri ile odanızın havasını tamamen değiştirebilir. Kendine hayran bırakacak bu ürünü askısı yardımı ile bir çiviye kolaylıkla asabilirsiniz.

4. Gökkuşağının renkleri ile evinizi cıvıl cıvıl bir hâle sokabilirsiniz

Makrome örgüler genellikle krem ve bej renklerde karşımıza çıkıyor. Açık renklerden sıkıldıysanız ve evinize renk katmak istiyorsanız bu ürüne bayılacaksınız! Gökkuşağı motifi ile oldukça sevimli olan SZETOSY Gökkuşağı Duvar Asmaları Dekorasyon, özellikle çocuk odalarına çok yakışacak türden. Askısı ile toplamda 80 cm olan bu duvar süsünün gökkuşağı kısmına eklenen renkli püskülleri de oldukça sevimli. Askısı sayesinde kolaylıkla asabileceğiniz bu süsün beyaz püskülleri gökkuşağı ile kontrast sağlayarak dikkat çekiyor.

5. Düş kapanları el işi makrome ile birleşiyor!

Kötü rüyaları uzak tuttuğuna inanılan düş kapanları şık görünümleriyle de çok seviliyor. Bu rivayete inanmasanız da odanızın duvarına, yatağınızın baş ucuna asabileceğiniz harika bir düş kapanı ile odanızı süsleyebilirsiniz. Makrome ipin şıklığı ile daha da güzelleşen bir düş kapanı arıyorsanız bu ürünü incelemek isteyebilirsiniz. Mixperi Kahverengi Yapraklı El Yapımı Makrome Duvar Süsü, askısı sayesinde kolaylıkla asılabilir olması ile çok pratik. Yuvarlak gövdesine eklenen 3 adet kahverengi yaprak motifi, görünümünde fark yaratıyor. El yapımı olan bu düş kapanının orta kısmındaki dantel detayını da çok beğeneceğinize eminiz.

6. Makrome örgüler ile kırlentlerinizi de süsleyebilirsiniz

Rengârenk kırlent kılıfları kadar, dokulu ve el işlemeli kılıflar da çok seviliyor. Özellikle salonunda krem ve toprak tonları kullananlar için makrome örgülü kırlent kılıfı harika bir seçenek olabilir. WHİTE LİNE Maya Krem Püskül Detaylı Makrome Dekoratif Yastık Kılıfı, açık krem renkli bez kumaş üzerine yapılan makromelerden oluşuyor. 2 adet kırlent kılıfı olarak satılan ürünü salonunuzda kullanarak odanızın görünümüne dikkat çekebilirsiniz. El yapımı olan kırlent kılıfı %100 pamuk iplikten hazırlanmış olup 43 cm x 43 cm ebatları ile kırlentlerinize kolaylıkla uyum sağlayabilir.

7. Krem renkli makrome örgülerden sıkılanlar için daha renkli seçenekler de var!

Makrome duvar süsleri genellikle krem ve bej renklerde karşımıza çıkıyor. Eğer evinize renk katmak isteyip makromeden vazgeçemiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz. Sevimli pembe rengi ile tamamen el yapımı olan makrome duvar örtüsü, 45 cm x 45 cm boyutları ile odanıza kolaylıkla uyum sağlar. Uzun püsküllere sahip olan makrome duvar süsüne küçük mandallar yardımı ile sevdikleriniz ile çekildiğiniz fotoğrafları takarak görünümünü daha farklı bir hâle getirebilirsiniz. Askısı sayesinde kolaylıkla asabileceğiniz bu ürünü hem çocuk odaları hem de yatak odaları için tercih edebilirsiniz.

8. Daha bohem ve salaş bir tarz benimsemek isteyenleri de unutmadık

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Doğasever ve doğallıktan yana olan biriyseniz bu ürüne bayılacaksınız! Makrome duvar süslerine eklenen dal detayı ile evinizi çok daha natürel bir hâle getirebilirsiniz. Dağ ya da köy evlerine de çok yakışacak olan ürünü salonunuzun baş köşesine koyup şehrin sıkıcı atmosferinden uzaklaşabilirsiniz. Moksha Bohem Makrome Duvar Süsü, dal parçasına örülmesiyle dikkat çekmesinin yanında, farklı ve düzensiz örgü tarzı ile çok daha salaş bir görünüm sağlıyor. Duvarınıza astığınızda odanızın tarzını tek başına değiştirecek bu duvar süsünü askısı ile kolaylıkla bir çiviye takabilir ve dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.