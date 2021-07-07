Yazın soğuk veya sıcak içeceklerinizi muhafaza edecek birbirinden şık 10 termos

Sıcak ve soğuk içeceklerin ısılarını muhafaza etmek yaz ve kış aylarında zor bir hâl alıyor. İçeceklerinizi tam sizin istediğiniz sıcaklıkta muhafaza eden birbirinden güzel termosları sizler için derledik.

1- Sık sık seyahat edenlerin vazgeçilmezi

Sık sık yolculuk yapıyor ve büyük boyutlarda termoslar taşımak istemiyorsanız bu seyahat bardağıtam size göre. Uzun süre sıcak ve soğuk içeceklerinizi muhafaza eden Stanley klasik çift kilitli seyahat bardağı keyifli yolculuklarınızda sizlere eşlik edecek.

Stanley klasik çift kilitli seyahat bardağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Şık ve küçük bir seyahat bardağı arayanların tercihi

Boyutu ve eşsiz tasarımı ile dikkat çeken seyahat bardağı, gündelik hayatınızda ve seyahatlerinizde yanınızdan ayıramayacaksınız. Farklı renk seçenekleri ile sizlere sunulan Stanley Klasik Trigger Action seyahat bardağı sizlere pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

Stanley Klasik Trigger Action seyahat bardağınI BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Piknikte, plajda, seyahatlerde her yerde...

Şık tasarımı ve sadeliği ile gözlerinizi üzerinden alamayacağınız Jack Wolfskin Kolima termosu günlük hayatınızda yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. İki bardağı ve geniş hacmiyle pikniklerin vazgeçilmezi olan bu ürün, vakumlu yalıtım sistemi sayesinde daha uzun süreli sıcaklık koruma sağlıyor.

Jack Wolfskin Kolima 1 lt termosu BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Modern tasarım arayanların hayır diyemeyeceği…

Metal renginin güzelliğini her noktasında yansıtan Karaca Neoteric New termos, uygun ölçüleri sayesinde tam bir aile termosu. Sevdiklerinizle çıktığınız pikniklerde sizlere eşlik edecek.

Karaca Neoteric New 1,6 lt termosa BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Minimum boyut, maksimum performans…

Beyazlığın kattığı ferahlık ve kompakt yapısıyla kusursuz bir kullanım deneyimi sunan Zojirushi termos, ince vakum teknolojisi sayesinde içeceklerin uzun süre sıcak ve soğuk kalmasına yardımcı oluyor. Kilitlenebilir yapısı sayesinde çantada taşımaya karşı extra koruma sağlıyor.

Zojirushi inci beyaz 0.6 lt termosu BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Farklı bir tasarım arıyorsanız bu termos tam size göre!

Şıklığı ile tüm güzelliğini gözler önüne seren Tefal 1.9 lt pompalı termos geniş haznesi sayesinde ailenizin vazgeçilmezi haline gelecek. Kırmızı rengiyle gözalan bu ürünü, yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

Tefal 1.9 lt pompalı termosa BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Bu tasarım da kamp severler için gelsin....

Alışılagelmedik tasarımıyla bir bardak görünümüne sahip FreeCamp G-Tech termos, oldukça kolay taşınıyor. Kapağını bardak olarak kullanabileceğiniz ürünü, her yerde ve her dakika keyifle kullanabileceksiniz.

FreeCamp G-Tech 1.50 lt termosu BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Kalabalık bir ortama tabiki dev boy termos...

Kalabalık bir arkadaş grubunuz ya da aileniz varsa Penguen 5 lt pompalı çift katlı çelik termos, tam size göre. 5 litrelik bu dev termos, çift katmanlı olması sebebiyle içeceklerinizin uzun süre mevcut sıcaklığını korumasına olanak sağlıyor. Pompa sistemi bulunan ürün sizlere pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

Penguen 5 lt pompalı çift katlı çelik termosu BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Uzun yolculuklarınızda daima yanınızda taşımak isteyeceksiniz

Görüntüsüyle bakanları kendisine hayran bırakan Depa-Ews 1.5 lt termos

baklava desenli dış cephesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gündelik hayatınızda, işte, piknikte, kampta rahatlıkla kullanabileceğiniz yerli üretim ürün, uzun yıllar kullanabileceğiniz, koku yapmayan malzemelerden üretiliyor.

Depa-Ews 1.5 lt termosa BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Boyutuna göre maksimum performans alabileceğiniz bir tasarım...

Tasarımı ile ön plana çıkan, kampseverlerin asla hayır diyemeyeceği FreeCamp Torrence gümüş termos, yumuşak tutuş kulpu ile taşıma açısından sizlere kolaylık sağlıyor. İçerisinde hem yemek, hem de içecek saklayabileceğiniz ürün sizlere pratik bir kullanım imkanı sunuyor.

FreeCamp Torrence 1,5 lt gümüş termosu BURADAN inceleyebilirsiniz.



