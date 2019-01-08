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Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) katalog evlilikten sorumlu kadın zanlının, FETÖ mensubu subayla evlendirilecek başörtülü örgüt üyesine ByLock'tan "mini etek giymesi halinde mükafatının çok olacağı" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan ve örgütün "katalog evliliği" olarak adlandırdığı yöntemle evlenen şüpheliler üsteğmen Hasan ve eşi Zehra Y. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, üsteğmen Hasan Y'nin, TSK içerisindeki kripto örgüt mensuplarının deşifresini önlemeye yönelik sabit hatlardan tekil ya da ardışık arama şeklinde irtibat kurulan kişilerden olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında açığa alınan Hasan Y'nin, Hava Harp Okulu döneminde FETÖ'cü olmayan öğrencilere baskı ve işkence yaparak öğrencilerin okuldan ayrılmalarına sebep olan grubun içerisinde yer aldığı ifade edildi. Zanlının, örgütün TSK yapılanması içerisindeki gizliliği korumak amacıyla oluşturduğu "mahrem imamlık" sisteminde sabit telefonlarından aranarak sohbetlere çağrıldığı, sabit telefonlardan arandıktan sonra FETÖ mensubu bazı askerlerle irtibat kurarak alınan talimatları ilettiği vurgulandı.

FETÖ içerisinde abla konumunda olan Zehra Y'nin ise üstlerinden aldığı talimatları ByLock üzerinden sorumlusu olduğu gruba aktardığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturmada, Zehra Y'nin, örgütün TSK yapılanması deşifre olmaması için tesettürlü giyim tarzını tamamen değiştirerek resmi belgelerdeki başörtülü fotoğraflarını yenileriyle değiştirdiğine işaret edildi.

BYLOCK YAZIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Zehra Y. ile örgütün katalog evlilikten sorumlu bir örgüt ablası arasında bu konuda geçen bir diyalog ise ByLock yazışmalarına yansıdı.

Örgüt ablası tarafından Zehra Y'ye ByLock'tan "tesettürden vazgeç" diye talimat verildiği ancak bu kişinin, "farklı bir giyim tarzı seçiminin kendisine ne kadar zor geldiğini" anlatmasına rağmen talimat gereği mini etek giydiği ve bunun da FETÖ bağlılığının üst seviyede olduğuna ilişkin delil sayılabileceği kaydedildi.

Şüpheli Zehra Y. ile örgüt ablası arasında Ocak 2016'da gerçekleşen ByLock yazışmalarındaki bazı ifadeler şöyle:

"Örgüt ablası - Değiştirmen lazım (Kimliğin değiştirilmesine ilişkin)

Örgüt ablası - 'Kayboldu' diyeceksin

Örgüt ablası - Merak etme no problem

Örgüt ablası - Yok kuzum, artık almıyorlar

Örgüt ablası - Kaymakamlığın oradaki nüfus müdürlüğünde değişiyor

Örgüt ablası - Evet

Örgüt ablası - Betül ablana bir sorar mısın, onun bir arkadaşı değiştirmişti...

Zehra Y. - Kimlikle ilgili bir dönüş yapmadın abla

Zehra Y. - Tamam abla söyleyeyim ama bu kıyafetler beni korkutuyor (mini etek kastedilerek)

Zehra Y. - Yani başörtüsü, pardösü tamam ama kısa etek çok fazla gelecek bünyeme. Ama hayırlısı nasipse.

Örgüt ablası - Hayırlısı kuzum kolay değil çok haklısın ama o ölçüde mükafatı olur inşallah

Zehra Y. - Abla ehliyet fotosu da sıkıntılı hemen değiştirmem gerekir mi?

Örgüt ablası - Şu an acil değil kuzum sanırım."


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Anahtar Kelimeler:
ByLock Mini Etek FETÖ başörtüsü

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