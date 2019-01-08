Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan ve örgütün "katalog evliliği" olarak adlandırdığı yöntemle evlenen şüpheliler üsteğmen Hasan ve eşi Zehra Y. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, üsteğmen Hasan Y'nin, TSK içerisindeki kripto örgüt mensuplarının deşifresini önlemeye yönelik sabit hatlardan tekil ya da ardışık arama şeklinde irtibat kurulan kişilerden olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında açığa alınan Hasan Y'nin, Hava Harp Okulu döneminde FETÖ'cü olmayan öğrencilere baskı ve işkence yaparak öğrencilerin okuldan ayrılmalarına sebep olan grubun içerisinde yer aldığı ifade edildi. Zanlının, örgütün TSK yapılanması içerisindeki gizliliği korumak amacıyla oluşturduğu "mahrem imamlık" sisteminde sabit telefonlarından aranarak sohbetlere çağrıldığı, sabit telefonlardan arandıktan sonra FETÖ mensubu bazı askerlerle irtibat kurarak alınan talimatları ilettiği vurgulandı.

FETÖ içerisinde abla konumunda olan Zehra Y'nin ise üstlerinden aldığı talimatları ByLock üzerinden sorumlusu olduğu gruba aktardığı bilgisine ulaşıldı.