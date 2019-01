Yazıyı Braille alfabesine çeviren cihaz, engellileri edebiyatla buluşturuyor

- "Kitaplar her an yanımızda olacak"

Görme engelli öğrencilerden İbrahim Atmaca, cihazı hem okulda hem de evde kullandığını dile getirerek "Yanımda kolaylıkla taşıyorum. Artık hikaye kitaplarını rahatlıkla okuyorum." dedi.

Elif Erol da cihazın okuma ve yazmada büyük kolaylık sağladığını, bunun da kendini çok mutlu ettiğini söyledi.

Veli Esin Erol, Braille alfabesiyle yazılmış kitapları taşımanın zorluğuna dikkati çekerek, öğrencilerin bu cihaz sayesinde her yerde kitap okuyabileceğini vurguladı. "Kitaplar artık her an yanımızda olacak" diyen Erol, hem ailelerin hem de öğrencilerin işlerinin daha kolay hale geldiğini kaydetti.