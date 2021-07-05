Yazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartın

Yaz aylarının sıcak gecelerinde başarılı yazlık pijamalar, rahatlığın anahtarıdır. Nefes alan ve hafif kumaşlardan üretilen pijamaları araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Gece boyunca serin ve havadar hissetmek için yaz esintisi kadar hafif olan pijama takımlarını sizler için özel olarak listeledik...

1- Rengi ve dokusuyla harika bir takım!

Tam bir fırsat ürünü olan 7 parçadan oluşan bu pijama setini hem kış aylarında, hem de yaz aylarında kullanabilirsiniz. Rahat kumaşlardan üretilmiş Lahomia pijama seti ile yataklarınızda rahatlığın keyfine varacaksınız! Üstelik setin içerisinde bir kami, gömlek, bir çift şort, bir çift pantolon, saç bağı, bir saç bandı, saklama çantası ve göz maskesi bulunuyor. Bu fırsat kaçmaz!

2- Genç ve dinamik hissedeceğiniz bir pijama takımı...

Yüksek kaliteli pamuk malzemelerden üretilen VALICLUD yaz pijaması yumuşak ve ter emici yapısıyla nefes alabilir ve uzun ömürlüdür. Bu pijamanın baskılı desenlerine bayılacaksınız!

3- Bahar çiçekli kimono takımı

Yaz mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan Kimono Takım Amazon Prime fırsatlarıyla sizinle buluşuyor. Terletme yapmayan şortu ve üzerindeki bahar çiçeği desenleriyle eviniz de vazgeçilmez ürününüz olacak.

4- Sadelik ve şıklık bir arada!

Sıcak yaz günlerinde bazılarımız kısa kollu, bazılarımız ise sıfır kollu pijama takımı tercih ediyor. Siz de kısa kollu pijamalarla rahat edemeyenlerdenseniz bu pijama ince tasarımıyla tam da size göre! Ayrıca sırt dekoltesine hayran kalacağınız Dorothy Perkins Pijama Takımları Amazon Prime’da!

5- Zerafetinizi konuşturmak için daha iyisi yok!

Zerafetinize zerafet katacak bir ürünle karşınızdayız! Transparan ve işlemeli detaylarıyla yaz gecelerinizi renklendirecek ipek pijama takımına hayran olacaksınız. 6 setten oluşan bu ürünün her parçasını ayrı şekillerde ve yerlerde kullanabilirsiniz. Güpürlü kısmını giydiğinizde şık bir yaz elbisesi, çıkardığınızda gecelik, şortu ve askılısıyla pijama olarak kullanabileceğiniz bu ürünü bir an önce almak isteyeceksiniz!

6- Sadelik arayanlar için

Yorgun geçen günün ardından güzel ve rahat bir uykuyu kim istemez? Kısa kollu ve şortlu rahat kesim bu pijamayla çok rahat uyuyacaksınız. Evinizin de üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bu pijama takımı uygun fiyatlarıyla Amazon Prime’da!

7- Geniş beden arıyor ama bulamıyor musunuz?

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bir diğer ürün ise geceliklerdir. Şort kullanmayı sevmeyenler için rahat ve bol kesim olan Evia Gecelik tam size göre! Üstelik büyük beden fırsatlarıyla!

8- Altımda şort olsun ama üstüm de uzun kollu olsun isteyenlere!

Hem kısa kollu giymek istiyor hem de şort kullanmak istemiyorsanız üstü kısa kollu altı uzun yazlık pijama takımları sizler için tasarlandı! Ekoseli tarzı, rahat kesimi ve vücudunuzu terletmeyecek yapısıyla vazgeçilmeziniz olacak!

9- Bu desenlere bayılacaksınız!

T-Shirt rahatlığında Pamuklu Pijama Takımı Amazon Prime kalitesiyle ayağınıza kadar geliyor! Baskılarıyla hem T-Shirt hem pijama olarak kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bu ürün uygun fiyatlarıyla sizlerle.

10- Gecelik rahatlığından vazgeçemeyenlere!

Sıcak yaz gecelerinde sizi serinletecek, akıcı ve nefes alan bu geceliğe bayılacaksınız. Uyurken rahat hissedeceğiniz bu harika gecelikle, sıcak yaz akşamlarına meydan okuyacaksınız!



