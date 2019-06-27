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Yazlıkçıların eylemine müdahale eden uzman çavuşa otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:03 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, plaja sabitledikleri şemsiyeleri belediye ekipleri tarafından kaldırılması üzerine yazlıkçılar yol kapatma eylemi yaptı.

Yazlıkçıların eylemine müdahale eden uzman çavuşa otomobil çarptı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, plaja sabitledikleri şemsiyeleri belediye ekipleri tarafından kaldırılması üzerine yazlıkçılar yol kapatma eylemi yaptı. Eylemcilere müdahale ederek yolu trafiğe açmaya çalışan jandarma görevlileri arasında bulunan Uzman Çavuş Umut Yavuz, geri manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Ayvalık ilçesinde plajları ile dünyaca ünü bulunan Sarımsaklı'da, yazlıkçıların plajda sabitledikleri şemsiyeler belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Şemsiyeleri kaldırılan yazlıkçılar ise, Ayvalık Küçükköy Mahallesi Atatürk Bulvarını trafiğe kapattı. Protestocu yazlıkçılara müdahale eden Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kanunsuz eylem yaptıkları uyarısında bulunarak, yolu trafiğe açmalarını istedi. Jandarmaya direnen eylemciler, Ayvalık Kaymakamı ve Ayvalık Belediye Başkanı'nın gelmesini istedi.
Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle bazı sürücüler ile eylemciler arasın da zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı. Jandarma tarafından olaylara müdahale edildiği sırada ise geri manevra yapan bir otomobil sürücüsü, Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz’un sağ ayağını ezdi. Uzman Çavuş Yavuz, olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yol kapatan eylemcilerden Şengül Halka, "Yaklaşık 25 yıldır her yaz biz burada kumsalda direniyoruz. Halka plaj diye bir şey bırakmadılar. Turistik otellere, Polis Moral Eğitim Kampı’na, kamu bankalarının sosyal tesislerine şezlong ve şemsiyeler için yer veriliyor. Ama bu konuda halka hiçbir yer verilmiyor. Bizler ise, 25 yıldır bu konuda direniyoruz. Biz halkız" diye konuştu.
Ayvalık Belediyesi Zabıta ekipleri, yazlıkçıların CİMER ve diğer resmi kurumlara yönelik yapmış oldukları yazılı şikayetleri hatırlatarak, kumsaldaki şemsiyelerin kaldırılmasının Ayvalık Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine harekete geçildiğini anlatarak, yazlıkçıları ikna etti ve yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladılar.
Olayın ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, yaralanan Uzman Çavuş Yavuz’u tedavi gördüğü Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Umut Yavuz, yaklaşık 100 kişinin yolu kapattığın belirterek, "Biz de ekip olarak olay yerine gittiğimizde yolu açmak için vatandaşlarla konuşmak istedik. Onlar da yolu açmak için kaymakam ve belediye başkanının oraya gelmesini istediler. Yoldan aracıyla geçmeye çalışan vatandaşlara saldırmak isteyenler oldu, biz de bunu engellemeye çalışırken bir aracın aniden geri geri manevra yapması sonucu beni altına aldı. Ben olmasaydım araç büyük ihtimalle kalabalığın arasına dalacaktı" dedi.
Ziyaret sonrasında açıklama yapan Ayvalık Kaymakam Görgülüarslan, “Vatandaşlarımızın emniyetini ve trafik güvenliğini sağlamaya çalışırken bu olay yaşandı. Çok şükür hafif bir yaralanma" dedi.

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Yazlıkçıların eylemine müdahale eden uzman çavuşa otomobil çarptıYazlıkçıların eylemine müdahale eden uzman çavuşa otomobil çarptıYazlıkçıların eylemine müdahale eden uzman çavuşa otomobil çarptıYazlıkçıların eylemine müdahale eden uzman çavuşa otomobil çarptı

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