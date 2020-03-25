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YDS ne zaman? Yabancı Dil Sınavı hangi tarihe ertelendi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de YDS yani Yabancı Dil Sınavı. Peki YDS ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir?

YDS ne zaman? Yabancı Dil Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de YDS yani Yabancı Dil Sınavı... Peki YDS ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 YDS /1 sınavı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak.

YDS BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

YDS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

YDS SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanır. Sınav süresi ise 150 dakikadır.

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