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Yedek oto parça fiyatlarında artış! Müşteri de vatandaş da şikayetçi

26.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te yedek oto parça fiyatlarındaki artış müşteriler kadar esnafı da mağdur ediyor. Oto sanayi esnaflarından Ferhat Tekin, günü siftahsız kapattıklarını belirtirken Mehmet Yüztaş adlı vatandaş ise geçen sene bin liraya yaptırdığı araç bakımını bu sene 3 bin liraya yaptırdığını belirtti.

Yedek oto parça fiyatlarında artış! Müşteri de vatandaş da şikayetçi

Yedek oto parçalarındaki artıştan dolayı işlerinin durma noktasına geldiğini dile getiren Siirt Oto Sanayi esnafı, iş yapamadıkları için zor günler geçirdiklerini söyledi.

"GÜNÜ SİFTAHSIZ KAPATIYORUZ"

Oto sanayi esnaflarından Ferhat Tekin, “Geçen sene randevuyla çalışıyorduk. Aylık 100-150 araç girişimiz oluyordu. 3 gün önceden randevu alıp geliyorlardı, fiyatlar o kadar yükselmiş ki artık randevuyla çalışamıyoruz. Hafta da 2-3 arabayla kapattığımız oluyor. Günü siftahsız kapatıyoruz. Geçen sene 50 liraya aldığımız antifrizi şu an 150 liraya zor alıyoruz. Parça fiyatları aşırı yükselmiş, bulamıyoruz. Parçacılar stokçuluk yapıyorlar. Parça da bulamıyoruz. Müşterilerimiz çok mağdur oluyor. Mağdur oldukları için arabaya binmiyorlar, biz de araç tamiratını yapamıyoruz. Parça bulamıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

"GEÇEN SENE BİN TL, ŞİMDİ 3 BİN TL"

Geçen sene bin liraya yaptırdığı araç bakımını bu sene 3 bin liraya yaptırdığını belirten Mehmet Yüztaş adlı vatandaş, fiyatlardaki artıştan dolayı mağdur olduklarını dile getirdi. Yüztaş, “Sanayiye geldim. Kış bakımını yapmak için parçalar çok pahalı, altın parçası olmuş. Ya arabayı bağlayacağız ya da arabayı çalıştırmayacağız. Sanayiye de gelmek istemiyoruz, çünkü parçalar çok çok pahalı. Geçen sene bakımı yaptık bin TL, şimdi 3 bin TL’ye çıkmış. Artık bırakacağız bu işi, parçalar çok pahalı” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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