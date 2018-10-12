İSTANBUL (AA) - Yedi İklim Dergisi'nin düzenleyeceği "Şiirle Bir Gün" etkinliğine çok sayıda edebiyatçı, yazar ve şair katılacak.
Etkinlik, Üsküdar Belediyesi'nin katkısıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi Avrasya Salonu'nda, yarın 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Şiir ve edebiyat üzerine sohbetlerin yanı sıra, şiir dinletilerinin de yer alacağı programda Ali Haydar Haksal ve Osman Bayraktar konuşma yapacak.
Ali Günvar, Cevdet Karal, Ahmet Yücel, Nurettin Durman, Mehmet Özger'in de arasında bulunduğu çok sayıda ismin katılacağı etkinlikte yazarlar kendi şiirlerini okuyacak.
Yedi İklim'de çalışmaları yer almış Serdar Kacır, Hatice Çay, Ömer Hatunoğlu, Seyfettin Ünlü, Fatih Demirel, Adem Turan, İshak Aslan, Yasin Doğru, Erkan Kara, Hayrettin Taylan, Serap Aslı Araklı, Elif Zarifoğlu, Fatih Memiş, Ziya Karatekin, Abdullah Yalın Karadağ, Aykağan Yüce, Bünyamin Ayvaz, Ebubekir Çağlar ve Uğurcan Güler'in de etkinliğe katılması bekleniyor.
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