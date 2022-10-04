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  4. Yediği acı balın etkisiyle baygınlık geçirmişti... Sevimli bozayı 'Balkız'dan haber var!

Yediği acı balın etkisiyle baygınlık geçirmişti... Sevimli bozayı 'Balkız'dan haber var!

04.10.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yediği acı balın etkisiyle baygınlık geçiren ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu sağlığına kavuşup doğal yaşamına geri dönen 'Balkız' isimli bozayı objektiflere yansıdı. Doğal ortamında görüntülenen bozayının o anları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yediği acı balın etkisiyle baygınlık geçirmişti... Sevimli bozayı 'Balkız'dan haber var!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, bu kez doğal ortamında görüntülendi.

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Geçtiğimiz aylarda acı bal yediği için baygınlık geçirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bozayı 'Balkız', bu kez doğal ortamında görüntülendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Meşhur ayımız, sevimli kızımız, 'Balkız' doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
boz ayı balkız
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