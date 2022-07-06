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  4. Yedincisi İstanbul'a geldi! Türk Hava Yolları filosunu genişletiyor

Yedincisi İstanbul'a geldi! Türk Hava Yolları filosunu genişletiyor

06.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan yedincisini filoya kattı. Böylelikle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360 olurken, kargo dahil olmak üzere toplam uçak sayısı da 380'e ulaştı.

Yedincisi İstanbul'a geldi! Türk Hava Yolları filosunu genişletiyor

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçağı saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na indi. Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden THY'nin yedinci A350'si, işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde seferlerine başlayacak.

Son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkat çeken A350-900'ler, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkıyor. Kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ve uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirildiği yeni nesil uçaklar pilotlara büyük kolaylık sağlıyor. THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor. Airbus'a 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verilen uçaklar peyderpey filoya dahil edilecek.

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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANLARA SAHİP

THY'nin A350-900 uçağı, modern ve konforlu, 32 adet "Business" ve 297 adet "Comfort ekonomi" olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemi ile donatılmış durumda.

A350'ler, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara ve yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojiler birlikte, yakıt ve emisyon tüketiminde yüzde 25'lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor. A350 XWB kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizidir; yolculara ve mürettebata en konforlu uçuş deneyimini sunan en modern uçak içi ürünlere sahip.

FİLODAKİ UÇAK SAYISI 380'E ULAŞTI

Öte yandan, THY'nin filosuna katılan son uçakla birlikte Airbus üretimi uçak sayısı 186 oldu. Böylelikle yolcu uçağı sayısı 360'a çıkarken, kargo dahil tüm uçak sayısı da 380'e ulaştı.

(DHA)

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thy türk hava yolları
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