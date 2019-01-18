YEE Ankara'da iki Türkçe sınıfı açtı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu ve Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe sınıflarının açılışı yapıldı.

Bölgede yaşayan Suriyeli çocukların ağırlıklı olarak eğitim aldığı okullardaki Türkçe sınıflarının açılışı, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılımıyla gerçekleşti.

İlk olarak Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulundaki Türkçe sınıfının açılışını yapan Ateş'e, Altındağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muzaffer Gül ile okul müdürü Saadettin Dellal eşlik etti.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından, öğrencilerle bir süre konuşan Ateş, onlarla devam eden Türkçe eğitim süreci hakkında sohbet etti.

YEE Başkanı Ateş, "Özellikle Türkiye'de Türkçeyi öğretmek ve sevdirmek bizim en temel görevlerimizden birisi" diyerek yabancıların Türkçeyi öğrendiklerinde toplumla kaynaşmalarının daha rahat olacağına dikkati çekti.

Ateş, "Okullarımızda Türkçeyi öğreten sınıfların sempatik, yabancıyı cezbeden ve Türkçeyi sevdirecek donanımda olması gerekir. Biz, Türkçe öğretim malzemelerinden elde ettiğimiz gelirle Ankara'da şu ana kadar 3 tane Türkçe sınıfı açtık. Bu da özellikle durumu iyi olan insanlara örnek olsun. Onlar bu sınıfların oluşmasına katkı yaparlarsa sadece Suriyeliler değil tüm göçmenler Türkçeyi daha güzel ortamda öğrenirler." dedi.