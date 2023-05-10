Yeğene doğum günü mesajı: Erkek ve kız yeğene teyzeden, haladan, amcadan ve dayıdan doğum günü mesajları

Anne ve baba olmanın dışında teyze, dayı, amca, hala olmak da bir nevi anne ve baba olmak sayılır. Kardeşlerin çocukları bir anlamda halaların, amcaların, teyzelerin de çocukları sayılır. Özel günlerde, doğum günlerinde yeğenlerin yanında fiziksel olarak bulunulamasa da bir mesajla onlara olan sevgiyi hissettirmek mümkün olur. Bazen insanlar sevdikleri akrabalarından, kuzenlerinden ya da yeğenlerinden ayrı düşebilir ya da farklı şehirlerde yaşamak durumunda kalabilirler. Bu tür durumlarda bile varlıklarını hissettirmeleri, yeğenlerinin özel günlerinde, doğum günlerinde bir mesaj atarak varlıklarını hissettirmeleri gerekebilir.

Siz de yeğeninizin doğum gününde fiziksel olarak yanında olamayacaksanız ona göndereceğiniz içten ve anlamlı bir mesaj ile onun yüreğine kilometrelerce uzaktan da dokunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan, mail yolu ile ya da telefon ile göndereceğiniz doğum günü tebrik mesajınıza sevimli emojiler ekleyerek duygularınızı daha da içten bir mesaj oluşturabilirsiniz.

Yeğene doğum günü mesajı

Doğum günü mesajı göndereceğiniz yeğeniniz erkek ya da kız olabilir. Aşağıda görebileceğiniz mesaj seçeneklerinden en uygun bulduğunuzu erkek yeğene doğum günü mesajı olarak gönderebilirsiniz. Eğer yeğeniniz kız ise mesaj seçeneklerinden birini kız yeğene doğum günü mesajı olarak gönderebilirsiniz. Yeğene doğum günü mesajı örnekleri:

Biricik yeğenim. Yıllar önce bugün dünyaya geldiğinde ailemize bir güneş gibi doğdun ve ışık saçtın. Yeni yaşın sana güzellikler getirsin; ömrün yıldızlar kadar parlak, çiçekler kadar renkli olsun. Doğum günün kutlu olsun.

Canım yeğenim; senin varlığın ailemiz için çok değerli. İyi ki doğdun, iyi ki hayatımızdasın.

Seni kucağımıza aldığımız o güzel gün dün gibi aklımda. Canım yeğenim bugün o günün üzerinden yıllar geçti ama sen hala bizim ailemizin kıymetli bebeğisin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Teyzeden yeğene doğum günü mesajı

Yeğene doğum günü mesajı gönderirken mesajın kısa ya da uzun olmasından çok mesajın içindeki sözcüklerin samimiyetinin ve sevginizin ona ulaşması daha önemlidir. Eğer nasıl bir mesaj yazacağınızı bilemiyor, duygularınızı ifade etmek için doğru kelimeleri seçememekten çekiniyorsanız aşağıdaki doğum günü mesajı seçeneklerine bir göz atabilirsiniz. Aralarından kendinize ve yeğeninize en uygun olduğunuzu düşündüğünüz mesajı seçerek ona gönderebilirsiniz. Teyzeden yeğene doğum günü mesajı örnekleri:

Teyzesinin bir tanesi yeğenim. Seni çok seviyorum. Doğum günün bizim için de en mutlu gün. İyi ki doğdun, iyi ki ailemizin prensi / prensesi oldun.

Seni gördüğüm ilk anda o sıcacık gülüşünle dünyamı ısıttın. Sen teyzesinin bir tanecik yeğeni, canımın bir parçasısın. Doğum günün kutlu olsun.

Haladan yeğene doğum günü mesajı

Senin dünyaya gözlerini açtığın gün hepimize müjde oldu, mucize oldu. Canımın içi bir tanecik yeğenim; yeni yaşın kutlu, mutlu, sağlık ve neşe dolu olsun.

Senin doğduğun gün bugün bizim de hayatımızın aydınlandığı gün. Ailemizin neşesi, biriciği, halasının bir tanecik kuzusu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.

Ailemizin kıymetlisi, halasının bir tanesi. İyi ki doğdun. Seninle ilk göz göze geldiğimiz gün dün gibi aklımda. Bana gülüşünü hiç unutamam. Hayat seni hep öyle güldürsün, hep mutlu ol. Nice mutlu yaşlara.

Amcadan yeğene doğum günü mesajı

Bu kutlu günde yanında olamadım ama kalbimiz seninle güzel yeğenim. Doğum günün sana en güzel haberleri, müjdeleri, mucizeleri getirsin. Yeni yaşın hayırlı, uğurlu olsun.

Bu yıl ayrı olsak da kalbimiz seninle bir tanecik yeğenim. Seni çok sevdiğimi sakın unutma. Doğum günün kutlu, ömrün mutluluk ve neşe dolu olsun.

Dayıdan yeğene doğum günü mesajı